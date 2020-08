Berenbostel

Sport in der Gruppe treiben und eine Pandemie – das passt einfach nicht zusammen. Deshalb war der Unterricht in diesem Fach an den Schulen über Monate nicht denkbar. Keine schöne Situation für Lehrer, die für die Bewegung von Kindern und Jugendlichen zuständig sind. Eine von ihnen ist Dania Hollemann. Die 31-Jährige ist seit einem Jahr am Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG) tätig und unterrichtet dort die Fächer Musik, Englisch und eben Sport. Und sie wollte sich nicht mit der Untätigkeit abfinden.

„Es war schön, etwas zu haben, das uns verbindet“: Sportlehrerin Dania Hollemann ist eine der Erfinderinnen des Projekts GSGBleibFit. Quelle: Gerko Naumann

Gemeinsam mit ihrem Kollegen André Timme startete sie deshalb ein Projekt namens GSGBleibFit. „Alles fing mit einer Idee an“, erinnert sich Hollemann. „Ich hatte in den Nachrichten einen Bericht über eine virtuelle Sportstunde gesehen und wollte so etwas bei uns auch einführen.“ Geplant war zunächst, Übungen live vor der Kamera zu zeigen, die die Schüler nachmachen können. Das scheiterte allerdings zunächst an den technischen Möglichkeiten. „Wir hatten keine WLAN-Verbindung in der Halle und haben uns deshalb entschieden, Videos zu drehen und per E-Mail zu verschicken“, sagt Hollemann.

Und dieses Format wurde schnell zu einer Erfolgsgeschichte. Allein das erste Video erzielte fast 1500 Aufrufe. Immer mehr Lehrer stellten sich in den folgenden Wochen vor die Kamera, um ihre Sportart zu zeigen und andere zum Mitmachen zu animieren. „Darunter waren auch Kollegen, die keinen Sport unterrichten“, sagt Hollemann. Nach und nach entstanden unter tatkräftiger technischer Mithilfe von Physik- und Mathematiklehrer Peter Heß Videoanleitungen zu den Themen Fitness, Krafttraining, Tanzen, Yoga und Koordinationstraining.

Der Erfolg des Projekts bemisst sich aus Sicht von Hollemann und ihren Kollegen aber nicht nur durch das In-Bewegung-bleiben. Sie hat noch ein anderes, fast noch wichtigeres Ergebnis ausgemacht: „Es war schön, in der schwierigen Zeit etwas zu haben, das uns verbindet.“ Trotz der räumlichen Distanz in der Corona-Krise sei es gelungen, die Schulgemeinschaft zu stärken. Zwar machte jeder allein seine Übungen, aber auf der gleichen Grundlage irgendwie eben auch gemeinsam.

Big Band Berenbostel steuert die Musik bei

Das Ergebnis ist in einem sehr aufwendigen letzten Video zu sehen. Zu dem hat die Big Band Berenbostel, die sich aus Schülern des GSG zusammensetzt, einen musikalischen Teil beigetragen. „Es war beeindruckend, wie schnell und professionell die Jugendlichen die Musik geschrieben, aufgenommen und Videos dazu gedreht haben“, lobt die Lehrerin.

Beim Projekt GSGBleibFit des Geschwister-Scholl-Gymnasiums haben Lehrer für die Schüler Videos über verschiedene Sportarten gedreht. Quelle: Geschwister-Scholl-Gymnasium

Vorerst ist das Projekt GSGBleibFit abgeschlossen, sagt Hollemann. Sportunterricht ist wieder möglich – wenn auch unter völlig neuen Bedingungen. „Beim Fußball darf man sich zum Beispiel den Ball hin und her spielen, aber keine Zweikämpfe führen“, berichtet die 31-Jährige. Disziplinen mit Körperkontakt, etwa Kampfsportarten oder Engtanz, sind weiterhin nicht erlaubt. Zudem müssen die Jugendlichen auf dem Weg in die Sporthalle einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Aber selbst ein drohender Lockdown hat für die Initiatoren des Projekts GSGBleibFit seinen Schrecken verloren, sagt Hollemann: „Es bleibt das Gefühl: Corona kann uns gar nichts.“

