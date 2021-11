Garbsen

Wegen der Corona-Ansteckungsgefahr gelten auch für die Gäste von städtischen Fachausschüssen die Abstands- und Hygieneregeln. Darauf hat jetzt die Stadtverwaltung anlässlich drei bevorstehender Sitzungen hingewiesen. Demnach müssen Besucher auch an ihrem Sitzplatz dauerhaft einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Sitzungsteilnehmer werden gebeten, die Abstands- und Maskenpflicht einzuhalten.

Einwohner dürfen Fragen stellen

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, haben die Einwohnerinnen und Einwohner wie gewohnt zu Beginn der öffentlichen Sitzungen die Möglichkeit, Fragen an das jeweilige Gremium zu richten.

Zunächst tagt am Dienstag, 23. November, um 16 Uhr der Betriebsausschuss der Servicebetriebe Garbsen im Verwaltungsgebäude an der Straße Im Alten Dorfe. Zwei Stunden später trifft sich der Ausschuss für Kultur und Sport um 18 Uhr zu seiner Sitzung im Ratssaal des Rathauses am Rathausplatz. Für Mittwoch, 24. November, um 18 Uhr ist eine Sitzung des Ausschusses für Bauen, Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz geplant.

Weiter geht es am Donnerstag, 25. November: Um 15.30 Uhr treffen sich die Mitglieder des Betriebsausschusses der Stadtentwässerung im Ratssaal zu ihrer Sitzung. Dort versammelt sich ebenfalls am Donnerstag, aber erst um 18 Uhr, auch der Feuerschutzausschuss.

Nähere Informationen zu den Themenschwerpunkten der jeweiligen Sitzungen sind auf der Internetseite der Stadt www.garbsen.de zu finden. Dort lassen sich mit wenigen Klicks im Ratsinformationssystem die Tagesordnungen aufrufen.

Von Ingo Rodriguez