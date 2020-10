Garbsen

Um die rasant steigenden Corona-Infektionszahlen einzudämmen, haben sich Bund und Länder am Mittwoch erneut auf strenge Regeln geeinigt. Das öffentliche Leben soll im November drastisch heruntergefahren werden – und das hat Folgen. Ab dem 2. November sind Restaurants geschlossen ebenso wie Theater, Kinos, Schwimmbäder und Massagepraxen. Auch Vereine müssen ihr Training einstellen, und Fitnessstudios sind geschlossen. Geplante Veranstaltungen müssen abgesagt werden.

Die Maßnahmen stellen viele Garbsener vor große Herausforderungen. Obwohl sie Hygienekonzepte erstellt, Abstand und Gruppengrößen berücksichtigt und nach dem ersten Lockdown im Frühjahr langsam Mut gefasst haben, müssen sie ihre Betriebe schließen – und darauf hoffen, dass die finanziellen Hilfen schnell fließen. Wie geht es ihnen am Tag nach der Bekanntgabe der neuen Einschränkungen?

Anzeige

Teil-Lockdown: Das sagt der Gastronom

Er habe eine ungute Vorahnung gehabt, dass es zu einer erneuten Schließung kommen würde, sagt Gastronom Johannes Lühmann, der in Havelse das Wirtshaus Wildhäger und in Hannover die Burg Königsworth und gemeinsam mit seinem Onkel Volker Lühmann das Restaurant Leineschloss im Landtag betreibt. „Wir hatten trotzdem gehofft, dass es nicht passiert.“ Dennoch wollen er und sein Team jetzt nicht aufgeben.

Als ersten Schritt lässt der Gastronom den Abholservice wiederaufleben: Den gebackenen Kürbis, die gefüllte Pasta, das Hirschgulasch, das Apfel-Marzipan-Tiramisu und andere Gerichte bekommen die Gäste auch weiterhin. „Damit haben wir im Frühjahr gute Erfahrungen gemacht“, sagt der Gastronom. Zudem werden Präsentkörbe angeboten. „Und wir haben noch viele weitere Ideen.“

Ob er die Maßnahmen der Bundesregierung gerechtfertigt findet? „Alles ist gerechtfertigt, was dazu beiträgt, dass die Krise überwunden wird – solange es sinnvoll ist.“ Die finanziellen Hilfen seien hilfreich, könnten aber die Verluste nicht abfangen, sagt Lühmann. Dennoch: „Wir blicken weiter nach vorne und hören nicht auf zu kämpfen.“

Lesen Sie auch: So stärken Sie regionale Unternehmen in der Krise

"Wir blicken weiter nach vorne": Gastronom Johannes Lühmann. Quelle: Privat

Teil-Lockdown: Das sagt der Betreiber eines Tattoo-Studios

Seit fast zehn Jahren betreibt Daniel Weber das Tattoo-Studio Diango in Berenbostel, das nach seinem Spitznamen benannt ist. Ab Montag muss er erneut schließen – wie schon im Frühjahr. Und daran hat er überhaupt keine guten Erinnerungen. „Wir hatten acht Wochen und sechs Tage geschlossen. Erst zwei Tage vor Wiedereröffnung kamen die lange versprochenen staatlichen Hilfen. Und die haben nicht mal unsere Fixkosten gedeckt.“ Sollte es beim neuerlichen Teil-Lockdown wieder so laufen, „dann war’s das“, sagt Weber, der zwei Mitarbeiter beschäftigt – und meint damit nicht nur sein Geschäft, sondern auch viele Berufskollegen in den sogenannten körpernahen Dienstleistungen, die in der selben bedrohlichen Lage sind.

Jobcenter stellt finanzielle Hilfe in Aussicht Angesichts der neuen Beschränkungen und der finanziellen Belastungen für Selbstständige, Gastronomen und Kulturschaffende hat das Jobcenter der Region Hannover Unterstützung in Aussicht gestellt. „Auf den Antrag auf Grundsicherung sollte niemand verzichten“, sagt der Geschäftsführer Michael Stier. Gerade in der Corona-Pandemie erlebe das Jobcenter bei vielen Menschen Verunsicherung, wenn es um Leistungen vom Jobcenter ginge. „Das betrifft besonders diejenigen, die noch nie auf unsere Leistungen angewiesen waren wie zum Beispiel Kulturschaffende, Gastronomen und andere Solo-Selbstständige“, sagt Stier. Die Bundesregierung habe den vereinfachten Zugang zur Grundsicherung bis zum 31. Dezember 2020 verlängert. Bei Neuanträgen im Jobcenter werde Barvermögen unter 60.000 Euro für sechs Monate nicht angerechnet. Für jede weitere Person im Haushalt würden 30.000 Euro nicht angerechnet, auch die Altersvorsorge spiele keine Rolle, erklärt Stier. Das Jobcenter übernehme die Kosten für die Wohnung für sechs Monate in voller Höhe. In der Corona-Pandemie hat das Jobcenter Region Hannover ein eigenes Bürgertelefon eingerichtet. Unter Telefon (05 11) 65 59 22 99 werden Fragen und Anliegen geklärt. Zur Kontaktaufnahme gibt es außerdem die E-Mail-Adresse jobcenter-region-hannover.corona-hilfe@jobcenter-ge.de.

Besonders ungerecht behandelt fühlt sich Weber, weil die Bundesregierung für Friseure eine Ausnahme macht. Dabei seien die Hygienemaßnahmen in einem Tattoo-Studio schon vor der Corona-Pandemie so hoch gewesen wie fast nirgendwo sonst. „Wir benutzen grundsätzlich nur Einwegmaterial, tragen Masken plus Gesichtsschutz, und desinfiziert wird hier sowieso ständig alles“, sagt Weber. Er habe zudem auf eigenen Wunsch einen Mitarbeiter des Gesundheitsamts geholt, um sich die Maßnahmen absegnen zu lassen. „Wir haben uns zu 100 Prozent an alle Regeln gehalten, die neuen Sanktionen sind einfach unfair.“

"Wir haben uns zu 100 Prozent an alle Regeln gehalten": Tätowierer Daniel Weber aus Berenbostel kann nicht verstehen, warum er schließen muss. Quelle: Gerko Naumann

Teil-Lockdown: Das sagt der Kulturveranstalter

Gerade noch hatte der Jazzclub Garbsen auf seiner Internetseite verkündet: „Die kulturlose Zeit in Garbsen hat ein Ende.“ Vorerst ist das schon wieder vorbei. Schon am Mittwochnachmittag hat der Vorstand entschieden, das für Freitag, 30. Oktober, geplante Konzert mit Souldiva Tokunbo in der Aula am Planentenring abzusagen. Der Auftritt der Sängerin wird auf das Jahr 2021 verlegt. Nach den Beschlüssen der Bundesregierung sind alle weiteren Konzerte im November abgesagt. Der Vorsitzende des Jazzclubs, Bodo Schmidt, ist dennoch vorsichtig optimistisch: „Ich hoffe, dass wir noch einmal glimpflich davonkommen.“

Der Verein habe keine laufenden Kosten und dadurch auch keine finanziellen Verluste. „Viel größer ist der ideelle Verlust“, sagt Schmidt. „Und der Sinn des Vereins, etwas Gutes für die Künstler zu tun.“ Denn die treffe die Krise noch viel härter. Schmidt hofft, dass das gut ausgearbeitete Hygienekonzept für Konzerte schon bald wieder zum Einsatz kommt. „Wir haben lange daran gearbeitet und es hat gut funktioniert.“

„Ein ideeller Verlust“: Bodo Schmidt, Vorsitzender des Jazzclub Garbsen. Quelle: Ann-Christin Weber (Archiv)

Teil-Lockdown: Das sagt der Vorsitzende eines Sportvereins

„Für unseren Verein ist das ein Desaster“, sagt Jörg Gossler, der Vorsitzende des Garbsener Sport Clubs (GSC). Den ersten Lockdown im Frühjahr habe man dank der vielen treuen Mitglieder gut überstanden. „Jetzt werden wir wieder zurückgeworfen.“ Ab sofort werde er wieder „die große Kette“ vor die Halle hängen. „Wir versuchen so viel wie möglich online weiterzuführen, aber bei Mannschaftssportarten geht das natürlich nicht“, sagt Gossler. Auch dass die älteren Vereinsmitglieder nicht mehr regelmäßig zu Gymnastik und Herzsport zusammenkommen können, schmerzt den Vereinsvorsitzenden. „Die brauchen die Bewegung und auch die sozialen Kontakte.“

Jörg Gossler ist Vorsitzender des Garbsener Sport Clubs. Quelle: Anke Lütjens (Archiv)

Er habe Verständnis für die Maßnahmen, sagt Gossler. „Die Gesundheit geht vor.“ Dennoch schaut er ein wenig bange in die Zukunft: „Noch geht es uns gut, aber je länger es dauert, desto mehr kommen wir an die rote Linie.“

Von Linda Tonn und Gerko Naumann