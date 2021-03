Garbsen-Mitte

Als eines der ersten Einkaufszentren in Deutschland will das Shopping-Plaza in Garbsen ein Zentrum für Corona-Schnelltests eröffnen. Das könnte schon nächste Woche den Betrieb aufnehmen, kündigt Centermanager Merlin Varol an. „Wir haben uns schon länger mit dem Thema beschäftigt und wollen jetzt so schnell wie möglich handeln, um die Gesellschaft in dieser Krise ein Stück voranzubringen“, sagt Varol.

Apotheken-Mitarbeiter führen Tests aus

Dafür arbeitet der Centermanager mit Fachleuten zusammen, die er praktischerweise im eigenen Haus hat. Es handelt sich um Mitarbeiter der Kosmos-Apotheke, also um medizinisch geschultes Personal. Denn nur das darf die Schnelltests ausführen, es handelt sich ausdrücklich nicht um Selbsttests. Testen lassen darf sich dort fast jeder, mit einer Ausnahme, sagt Varol: „Wir werden nur Personen testen, die symptomfrei sind. Wer sich krank fühlt, soll einen Arzt aufsuchen.“

Gedacht ist das Konzept für Menschen, die trotz der Pandemie wieder mehr Freiheiten erreichen wollen, die ihnen ein negatives Testergebnis künftig kurzfristig bringen kann. „Das können Leute sein, die ihre älteren Verwandten besuchen wollen. Aber auch Kunden von Fußpflege- oder Nagelstudios oder Kinobesucher“, sagt Varol. Als Vorbild habe er sich unter anderem die Stadt Tübingen in Baden-Württemberg genommen. Dort können sich Menschen schon länger testen lassen, was laut Varol zu einem Sinken der Infektionszahlen geführt habe.

Stadt übernimmt Kosten für Personal in Kitas und Schulen Betreuungspersonal in Kindertagesstätten, sowie Lehrkräfte in allgemein- und berufsbildenden Schulen haben in den kommenden Wochen die Möglichkeit, sich einmal pro Woche freiwillig auf Corona testen zu lassen. Die Kosten für den Schnelltest, der bis zu 37,50 Euro kosten kann, übernehmen anteilig das Land Niedersachsen und die Stadt Garbsen. Das Land steuert bis zu 50 Prozent der Summe zu. Wenn alle berechtigten Personengruppen im vorgesehenen Zeitraum (bis zum 28. März für Lehrkräfte, bis zum 4. April für Betreuungspersonal) einen Test durchführen, betragen die Kosten Angaben der Stadt Garbsen zufolge bis zu 60.000 Euro. Man erwarte laut Garbsens Schuldezernentin Monika Probst eine Refinanzierung des Landes von bis zu 30.000 Euro. Das Geld, das die Stadt Garbsen zahlt, stammt unter anderem aus dem städtischen Corona-Etat. „Wie hoch die tatsächlichen Kosten sein werden, wird zeitnah nach Ende des Testzeitraums ermittelt“, so Probst. ton

Künstler müssen Ausstellung räumen

Für das Testzentrum haben der Centermanager und seine Mitarbeiter quasi in Rekordzeit einen ehemaligen Geschäftsraum ausgeräumt. Dort war früher mal ein Modegeschäft untergebracht. Nach einem vorübergehenden Leerstand durften dort seit Herbst 2020 Künstler aus der Umgebung ihre Werke ausstellen. Sie hätten viel Verständnis dafür gezeigt, dass diese Schau jetzt sehr kurzfristig enden musste, versichert der Centermanager.

Zusätzlich zu den üblichen AHA-Regeln sollen Schnelltests den Garbsenern Sicherheit geben. Quelle: Gerko Naumann

Alle Details zum Ablauf des Testzentrums stehen noch nicht fest, räumt Varol ein. Es sei zum Beispiel noch nicht klar, ob und wie viel die Tests für die Besucher kosten. „Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage von den Kosten abhängt“, sagt Varol. Auch der genaue Ablauf müsse in den nächsten Tagen noch geklärt werden, weil die Politik keine genauen Vorgaben gemacht habe.

Kritik an der Bundesregierung

Das ist auch der größte Kritikpunkt von Apothekerin Julia Oks-Heidar von der Kosmos-Apotheke. Die Bundesregierung habe die Verantwortlichen für die Tests ziemlich allein gelassen, sagt sie. „Wir wissen beispielsweise nicht, wo wir das Geld für unsere Abrechnung herbekommen sollen, wenn wir Leute kostenlos testen“, so Oks-Heidar. Außerdem fehle ein System, um herauszufinden, wer berechtigt ist, einen Test durchführen zu lassen – damit etwa nicht einzelne mehrfach pro Woche in das Zentrum kommen. Deshalb sei auch noch nicht klar, an welchem Tag der Betrieb in Garbsen beginnen kann.

Mitarbeiter der Kosmos-Apotheke führen die Schnelltests aus. Quelle: Gerko Naumann

Varol hofft auf die nächste Woche und will die Kunden des Shopping-Plaza auf dessen Facebook-Seite auf dem Laufenden halten. Zuletzt hatte der Centermanager sich vehement für eine Perspektive für Einzelhändler im Lockdown eingesetzt und sich an der bundesweiten Aktion „Das Leben gehört ins Zentrum“ beteiligt. Von den 41 Läden im Center waren seit Anfang November nur acht dauerhaft geöffnet.

Von Gerko Naumann