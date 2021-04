Garbsen

In mehreren Testzentren können sich Garbsenerinnen und Garbsener bereits kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Im Gegensatz zu den Schulen setzt die Politik in der freien Wirtschaft noch auf freiwillige Test der Mitarbeiter. Aber nach der jüngsten Änderung der Arbeitsschutzverordnung müssen Arbeitgeber Tests zur Verfügung stellen. Wie gehen Firmen in Garbsen damit um? Eine Umfrage.

Vieles ist noch unklar

„Wir haben Tests bestellt, aber es gibt noch viel offene Fragen dazu, wie wir mit dieser Forderung der Politik umgehen“, sagt Rocco Wille. Er ist bei den Stadtwerken Garbsen für Arbeitssicherheit zuständig. Es sei noch zu klären, ob die Ergebnisse der Schnelltests kontrolliert oder dokumentiert werden sollen. Außerdem sei unklar, wie sich Firmen verhalten sollen, „wenn Mitarbeiter dieses Angebot nicht freiwillig nutzen.“

Ein Teil der Stadtwerke-Beschäftigten arbeitet im Homeoffice, andere haben dadurch jetzt einen Einzelarbeitsplatz. Raus zu den Kunden und auf die Baustellen müssen die Monteure. „Wir weisen in unseren Anschreiben eindringlich darauf hin, dass sich auch die Kunden an die Corona-Regeln wie Maskenpflicht und möglichst viel Abstand halten müssen“, sagt Wille.

Zwei Test für jeden bei Seeland

Der Handwerksbetrieb Seeland Elektrotechnik in Altgarbsen hat zehn Mitarbeiter. „Wir verteilen pro Woche zwei Schnelltests an jeden“, sagt Geschäftsführer Thomas Lauter, „egal ob Monteur oder Büroangestellter, ob Auszubildender oder Praktikant. Wir haben alle Kundenkontakt und begegnen uns auch untereinander“, sagt Lauter. „Und auf den Baustellen gelten strikt die Corona-Regeln.“ Sogenannte K2-Kontakte habe es zwar in seiner Belegschaft gegeben, aber glücklicherweise keine Erkrankungen. „Wir sind froh, dass wir trotz Lockdown arbeiten dürfen“, sagt der Geschäftsführer.

Amazon lernt aus Vergangenheit

Im Sortierzentrum von Amazon in Garbsen testen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit Ende März freiwillig. Damit wollen die Verantwortlichen des Gesundheitsmanagements vor allem mögliche Infizierte ohne Symptome aufspüren, sagt Unternehmenssprecher Thorsten Schwindhammer. Menschen, die sich krank fühlen, sollen ohnehin nicht zur Arbeit kommen. Das Testen ist Teil eines vom Gesundheitsamt bestätigten Pakets von Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Damit soll verhindert werden, dass es erneut zu einem Corona-Ausbruch kommt. Im Dezember 2020 hatten sich bei Amazon mehr als 100 Menschen angesteckt.

Sparkasse testet im Haus

„Als Sparkasse Hannover nehmen wir den Coronaschutz unserer Mitarbeitenden sehr ernst“, schreibt Sprecherin Dagmar Lietz. „Unsere Teststrategie ist ein wichtiger Bestandteil davon.“ Alle Beschäftigten erhalten zwei Tests pro Woche. „Indem wir jetzt auch Schnelltests, also sogenannte PoC-Antigentests, direkt in unserer Sparkasse durchführen lassen, bieten wir unseren Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich noch sicherer zu fühlen“, schreibt Lietz. Die Schnelltests werden derzeit nur in der Zentrale am Raschplatz Hannover angeboten. „Anfang Mai entscheiden wir dann, ob wir das ins Umland ausweiten.“

Homeoffice reduziert Infektionsrisiken

Ein anderer Teil des Corona-Konzeptes der Sparkasse ist das mobile Arbeiten. Um Kontakte zu reduzieren, wechsele sich im Team jeder mit jedem ab, sodass alle Mitarbeitenden zwischendurch vor Ort, aber auch immer wieder von zu Hause oder unterwegs arbeiten. „Wir haben in den vergangenen Monaten die technischen Voraussetzungen geschaffen, dass jeder von zu Hause aus arbeiten und auch telefonieren kann“, schreibt die Sprecherin. „Wenn also meine Mitarbeiter zu Hause ein Umfeld haben, in dem Datenschutz und Arbeitsschutz gewahrt sind, können sie gern das Angebot annehmen, dort zu arbeiten“, betont Regionaldirektor Jörg Gusmag. „Das reduziert Fahrtwege und minimiert Infektionsrisiken. Das ist ein Angebot, keine Verpflichtung.“

Auf dem Bau gibt’s kein Corona

Tischlermeister Frank Behns in Osterwald beschäftigt drei Mitarbeiter, ist ständig unterwegs auf Baustellen und in Privathaushalten. Die Innung hat ihn am Montag von der Pflicht unterrichtet, die Tests anbieten zu müssen. „Es kursiert grad ein Spruch: Auf dem Bau gibt’s kein Corona“, sagt Behns. Heißt: Es interessiert die wenigsten Handwerker. „Das ist aber falsch. Wenn wir Kunden in ihren privaten Räumen nicht ausdrücklich darum bitten, Maske zu tragen und Abstand zu halten, tun sie das nicht“, sagt Behns. Solange die Regeln nicht in Fleisch und Blut übergingen, helfe die beste Verordnung nicht. „Darum werde ich als Betrieb mitmachen – ich hoffe, die Mitarbeiter auch.“

Von Jutta Grätz, Markus Holz und Gerko Naumann