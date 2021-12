Altgarbsen

In Altgarbsen hat ein weiteres Corona-Testzentrum eröffnet. Es befindet sich am Parkplatz des ehemaligen Praktiker-Marktes, die Adresse lautet Alte Ricklinger Straße 47. Betreiber ist der Anbieter Coviste, der auch für das sogenannte Drive-through-Testzentrum bei Möbel Hesse in Berenbostel verantwortlich ist. In Altgarbsen werden Tests von montags bis sonntags von 8 bis 16 Uhr angeboten. Das Buchen der Termine dafür ist online auf www.coviste.de möglich.

Bereits in der Vorwoche hatte in Altgarbsen ein weiteres Testzentrum eröffnet. Es befindet sich an der Hannoverschen Straße 156. Dort kann man sich montags bis sonnabends von 10 bis 20 Uhr sowie sonntags von 10 bis 18 Uhr kostenlos auf Corona testen lassen. Eine Terminbuchung auf www.avanticare-hannover.de ist notwendig.

Von Gerko Naumann