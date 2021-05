Berenbostel

Cornelia Wolf arbeitet seit mehr als 30 Jahren als Fitness-Coach und Personaltrainerin. Seit Ende Oktober 2020 ist ihr Studio in Berenbostel geschlossen, in dem sich sonst Einzelsportler und kleine Gruppen zum Workout oder Yoga treffen.

Frau Wolf, wie geht es Ihnen aktuell?

Privat geht es mir gut, obwohl mir natürlich die spontanen Treffen mit Freunden und auch das Reisen fehlen. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau – mit Blick auf die Erkrankten mit teils schweren Verläufen oder auf die Angehörigen von an Corona Verstorbenen. Beruflich habe ich die Krise als Chance begriffen und bin mit vielen Angeboten online gegangen – eine ganz wichtige Erfahrung, die mir tatsächlich auch viele neue Kunden gebracht hat. Und ich habe eine lange vorgehabte Fortbildung als Schmerztherapeutin beendet – als zweites Standbein.

Wie hat Corona Ihren Alltag verändert?

Sehr. Kurz nach Beginn des ersten Lockdowns Mitte März 2020 habe ich mein gesamtes Kursangebot auf digitale Kurse auf Instagram umgestellt. Das war erst sehr ungewohnt, weil beim Personaltraining, auch in kleinen Gruppen, der persönliche Kontakt und die individuelle Betreuung zählt. Aber ich habe mich relativ schnell in die Technik reingefuchst – und die Resonanz war großartig. Mittlerweile trainieren via Instagram sogar Sportler aus Japan und Mallorca mit. Das Online-Training werde ich auch nach der Krise beibehalten.

Und mit Beginn des zweiten Lockdowns Anfang November habe ich tatsächlich die Chance ergriffen, meine Fortbildung als Schmerztherapeutin nach der Methode Liebscher und Bracht zu beenden. Dafür hätte sich sonst nie die Zeit gehabt, bei der Vielzahl an Kursen täglich. Privat genieße ich es aktuell, mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen, da ich nicht mehr bis in die Abendstunden im Studio bin.

Sind die aktuellen Regeln für Sie okay? Sollten sie schärfer oder lockerer sein?

So wie die Regeln sind, sind sie genau richtig. Ich respektiere sie ohne Wenn und Aber. Wir müssen uns jetzt alle weiter disziplinieren – Hauptsache, die Pandemie geht bald vorbei. Ich selbst möchte momentan nicht an Stelle der Politiker stecken.

Haben Sie Angst vor Corona?

Ja. Nach einer Lungenentzündung vor ein paar Jahren weiß ich, wie es sich anfühlt, nicht mehr richtig Luft mehr zu bekommen.

Das ist Cornelia Wolf Cornelia Wolf, Jahrgang 1969, arbeitet seit mehr als 30 Jahren als Fitnesscoach und Personaltrainerin, seit 2006 mit eigenem Studio in Berenbostel. Sie stammt aus Berlin und hat dort Anfang der Neunzigerjahre auch die Eiskunstläuferin Katharina Witt und Schwimmerin Franziska van Almsick trainiert. Ab 2018 hat sie sich zur Schmerztherapeutin nach der Methode Liebscher und Bracht ausbilden lassen, seit März 2021 ist sie zertifiziert. Cornelia Wolf ist verheiratet, hat eine erwachsene Tochter. Ihr Lebensmotto lautet „turne bis zur Urne.“

Was ist aktuell die größte Einschränkung für Sie?

Ich schätze Kino, Theater und Konzerte, gehe gern auf Partys – all das fehlt. Und ich vermisse die persönlichen Kontakte zu vielen meiner Kunden, vor allem in den Gruppenangeboten: ob hier im Studio oder auch bei den Firmen, wo ich Betriebssport gebe. Ich stehe seit Monaten immer allein im Studio und nehme das Trainingsprogramm per Kamera auf – das ist schon eine bizarre Atmosphäre.

Sehr anstrengend ist es, sich immer wieder auf neue Verordnungen und die aktuell geltenden Regeln einstellen zu müssen. Es gibt viele offene Fragen, und das tägliche Arbeiten mit Maske fällt schwer – aber wenigstens darf ich arbeiten, wenn auch aktuell nur in der Schmerztherapie.

Worin sehen Sie die größte persönliche Herausforderung in der Krise?

Uns Soloselbstständige trifft die Krise besonders hart. Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres musste ich mein Studio schließen, die Fix- und Nebenkosten laufen weiter. Da war große Flexibilität gefragt, um schnell neue Konzepte zu entwickeln. Ich habe schon vor der Corona-Krise nach Liebscher und Bracht behandelt, die Neuausrichtung ist aber für mich eine konkrete – und glücklicherweise auch finanzielle Perspektive. Corona-Hilfen bekomme ich daher aber nicht.

Was sind Ihre Hoffnungen?

Dass die Impfungen uns allen möglichst schnell wieder ein normales Leben ermöglichen. Und dass ich weiter so viele Erfolgserlebnisse beim Behandeln meiner Klienten haben werde, wie schon in den vergangenen Monaten.

Was sind Ihre Sorgen?

Das ich auch in den nächsten Monaten weiter behandeln darf und mein Unternehmen damit am Laufen halten kann.

Seit kurz nach dem ersten Lockdown zeichnet Cornelia Wolf ihr Trainingsprogramm per Handykamera für Instagram auf. Quelle: Jutta Grätz

An welchem Moment haben Sie gemerkt „jetzt wird es ernst“?

An dem Wochenende Mitte März 2020. Ich war mit einigen Freundinnen in Potsdam, als der Lockdown durch die Medien ging. Mein Studio habe ich dann von einem auf den anderen Tag geschlossen, obwohl das noch gar nicht behördlich angeordnet war. Die Sicherheit meiner Kunden ging und geht vor.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die Krise überstanden ist?

Auf Spontanität, auf das Wiedersehen mit Freunden und meinen Klienten, auf Restaurantbesuche, Urlaube ohne Einschränkungen – und das Einkaufen ohne Maske.

Sind Sie pandemiemüde?

Ja, sehr. Ich glaube, das muss ich gar nicht erklären, das geht wohl allen so.

Wenn Sie sich in zehn Jahren zurückerinnern an die Corona-Zeit, dann sicher an dieses Erlebnis….

An die Unterstützung der meisten meiner Klienten – ob private oder auch die Kunden beim NDR, wo ich seit 15 Jahren Präventionskurse gebe. Mich haben viele persönliche Nachrichten erreicht, viele meiner Kunden wollen die Kurse weiter bezahlen, obwohl sie derzeit nicht stattfinden dürfen. Das empfinde ich als sehr schöne Wertschätzung.

Von Jutta Grätz