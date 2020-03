Garbsen-Mitte

Das Cinestar am Rathausplatz hält seinen Betrieb aufrecht. In allen Kinos der Gruppe gelten seit Wochen die Vorkehrungen, die vom Robert-Koch-Institut und von den Behörden angeordnet oder empfohlen sind, schreiben die Betreiber auf Nachfrage der HAZ. Das Cinestar hat die Maßnahmen in allen Kinos nach eigenen Angaben aber verschärft.

Jeder zweite Platz bleibt frei

Die Mitarbeiter an der Kasse verkaufen nur noch jeden zweiten Platz. Außerdem werden die Sitzplätze pro Kinosaal auf maximal 150 beschränkt. „Falls es lokale Anordnungen der Gesundheitsbehörden gibt, die eine geringere Sitzplatzanzahl bei Veranstaltungen vorgeben, werden diese selbstverständlich befolgt“, schreibt das Unternehmen.

Möglichst keine Gruppen im Foyer

Wer ein Ticket löst, hat zwischen sich und seinen Nachbarn einen Abstand von einem bis zwei Plätzen. Um größere Gruppen vor den Kassen im Foyer zu vermeiden, wird das Cinestar nach und nach außerdem den Spielplan entzerren – das bedeutet, das Kino wird weniger Filme zur gleichen Anfangszeit zeigen.

Für die Sanitärbereiche gelten höhere Hygienestandards. Alle Mitarbeiter seien auf die besondere Situation hin geschult worden. Jeder wisse, wie er zu niesen, zu husten und seine Hände zu desinfizieren habe, schreibt das Unternehmen. Jeder Theaterleiter sei angewiesen, die Situation vor Ort täglich zu prüfen und den Katalog der Vorsichtsmaßnahmen anzupassen.

Von Markus Holz