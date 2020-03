Garbsen

Wegen des Coronavirus sagen Veranstalter in Garbsen fast alle Termine ab. Die HAZ-Redaktion fasst die Absagen hier für Sie zusammen. Die aktuellsten Meldungen lesen Sie oben. Dies ist der aktuelle Stand der Absagen, die uns bis Montagmorgen erreicht haben:

Lesung mit Sueße fällt aus

Der Verein in Garbsen, „Hab Mut, zeig Gesicht“ hat die Lesung mit dem Psychiater Thorsten Sueße am 21. März bei Balance in Berenbostel abgesagt. Die Lesung ist auf einen unbestimmten Termin verschoben, Karten behalten ihre Gültigkeit.

Keine Ausstellung im Heimatmuseum

Das Heimatmuseum wird bis zum 30. April geschlossen. Die geplanten Öffnungstermine an den Sonntagen 22. März und 26. April fallen aus, ebenso die Klönnachmittage am jeweils letzten Dienstag in den Monaten März und April. Die Eröffnung der Sonderausstellung „Was Künstler im Heimatmuseum entdecken“ mit Bilder von Kursteilnehmern aus dem Ateliers GRi in Meyenfeld wird vertagt, voraussichtlich auf den 10. Mai.

Wohnwinkel: Geschlossen, aber besetzt

Der Nachbarschaftstreff Wohnwinkel in Garbsen schließt bis zum 20. April. „Aber es ist immer jemand da, falls Besucher vor der Tür stehen und Hilfe brauchen“, schreibt der Verein.

TG Schloß Ricklingen und TK Berenbostel sagen alles ab

Die Turngemeinschaft TG Schloß Ricklingen stellt den Übungsbetrieb ab sofort ein. Das betrifft auch die Delegierten-Versammlung am 27. März. Das gilt bis voraussichtlich 19. April auch für den TK Berenbostel.

Silvanuszentrum geschlossen

Die Kirchengemeinde Silvanus hat alle Gottesdienste, Feiern und Gruppentreffen abgesagt. Pfarramt und Gemeindebüro sind weiter besetzt. Das Büro ist erreichbar unter (05131) 906929 und per E-Mail an kg.silvanus.garbsen@evlka.de. Telefonische Sprechzeiten sind montags und dienstags, 10 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 16 bis 18 Uhr.

Katholische Gemeinde Garbsen

Der Krisenstab der katholischen Kirchengememeinde St. Raphael hat am Sonnabend beschlossen, bis zum 20. April alle Gottesdienste an Sonn- und Werktagen, Eucharistiefeiern, Bußgottesdienste, Andachten und Taufen ausfallen zu lassen. Das gilt auch für kirchliche Veranstaltungen in Altenheimen. Sämtliche Erstkommunionfeiern fallen zu den geplanten Terminen aus und werden auf einen noch nicht bekannten Termin verschoben. So weit es möglich ist, sollen Gottesdienste am Gründonnerstag, Karfreitag und in der Osternacht aus St. Raphael per Livestream im Internet übertragen werden. Es ist geplant, die Kirchen wie bislang zum persönlichen Gebet geöffnet zu halten. Über die Zeiten informieren die Kirchstandorte in ihren Schaukästen. Die Pfarrbüros sind bis auf weiteres nur telefonisch und per E-Mail erreichbar. „Wir wollen Ihnen durch unser Tun und Lassen Sicherheit geben und uns mit der gesamten Gesellschaft solidarisch erklären. Wir bitten um Ihr Verständnis für diese drastischen und ungewohnten Maßnahmen“, schreibt Pfarrer Christoph Lindner.

Kirchengemeinde Schloß Ricklingen

Die Schloß Ricklinger Gemeinde stellt vorerst alle Veranstaltungen bis einschließlich 19. April ein. Dieses betrifft alle Gottesdienste und Andachten, den Chorworkshop, den Mittagstisch, den Bastelkreis, den Malkreis, den Seniorenkreis und den Männerkreis, den Damenoberbekleidungsbasar, den Konfirmandenunterricht und das Ristorante Confirmante. Kirchenbesuche bleiben möglich: „Um allen die Möglichkeit zu einem stillen Gebet in unserer Kirche zu geben, wird diese ab sofort wieder täglich, außer montags, von 11 bis 18 Uhr geöffnet sein“, schreibt der Kirchenvorstand.

Die Absagen aus den Vortagen

Bei Wacker Osterwald ist der Trainingsbetrieb vorerst bis Ende der Osterferien eingestellt. Die Jahresversammlung des DRK Stelingen am Montag, 16. März, ist abgesagt. Beim Heimatverein Frielingen fällt das Angebot Tanz und Bewegung (ab 17. März). Bei den Briefmarken-und Münzenfreunden sind alle Vereinsabende (ab 17. März) abgesagt. Der Wilhelm-Busch-Abend am Mittwoch, 18. März, auf Homeyers Hof ist abgesagt. Die SPD sagt ihre Sprechstunde im SPD-Büro am Donnerstag, 19. März, ab. Beim SoVD Osterwald Unterende fällt die Jahresversammlung am Donnerstag, 19. März, ebenso aus, wie landesweit vorerst alle Veranstaltungen und Aktivitäten aller Ortsverbände bis zum 30. Juni. Der Nabu Garbsen vertagt die Hauptversammlung (19. März).

Die Kirchengemeinde Schloß Ricklingen verlegt den Secondhandbasar von Freitag, 20. März, auf Freitag, 15. Mai. Der Blues Evening mit Steve Baker und Michael van Merwyk im Rathaus am 20. März ist abgesagt.

Die SPD-Abteilung Altgarbsen/Garbsen-Mitte hat die Jahresversammlung am Freitag, 20. März, abgesagt. “Time flies“: Das Tanzcentrum Kressler sagt die Aufführungen seiner Tanzgeschichte am Sonnabend und Sonntag, 21. und 22. März, ab. Ersatztermine werden gesucht, alle Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Beim Heimatverein Berenbostel fallen der Klönnachmittag am Sonnabend, 21. März, im Schützenhaus und die Jahresversammlung am Freitag, 27. März, im Sozialzentrum aus. Das Frühlingskonzert der Stadt Garbsen am Sonntag, 22. März, in der Aula am Planetenring fällt aus, ebenso die Ehrung der besten Garbsener Sportler 2019 am Montag, 23. März. Wegen der Schließung der Mittelpunktschule Osterwald sagt die AWO Osterwald-Heitlingen den Seniorennachmittag mit Osterbingo am 24. März ab. Das DRK Berenbostel streicht den Kaffeenachmittag am Sonnabend, 28. März. Der Modell-Sport-Club Garbsen hat seine Ausstellung am 28. März im Gasthaus Kruse in Horst abgesagt.

Der Schützenverein Osterwald Unterende stellt seinen Schießbetrieb ein. Darunter fällt auch das Osterpreisschießen (29. März) und des Elch- und Ex-Ehrenjuniorenschießen (9. April). Das Osterfeuer (11. April) findet nicht statt. Das Schießen um die Wiesenscheibe (5. April) wird nachgeholt.

Das Frühlings- und Schützenfest Meyenfeld (24.-26. April) fällt ersatzlos aus. Alle Übungs- , Pokal- und Königsschießen sowie das Schießen um den Stadtbürgerkönig am 20. März und 17. April beim Schützenverein Meyenfeld sind abgesagt.

Der Schützenverein Schloß Ricklingen stellt seinen Schießbetrieb ab sofort bis einschließlich 17. April ein. Darunter fällt auch Oster-Preisschießen am Freitag und Sonnabend, 27. und 28. März.

Die Verantwortlichen des Seniorenzentrums Wilhelm-Maxen-Haus im Stadtteil Auf der Horst verbieten ab sofort Besuche für die Bewohner. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht und werden sie schnellstmöglich rückgängig machen“, sagt Heimleiter Benno Blings. Die VHS Hannover Land hat alle Kurse und Veranstaltungen unterbrochen bis voraussichtlich zum 14. April. Die Garbsener Ausgabestelle der Hannöverschen Tafel wird ebenfalls bis auf Weiteres geschlossen.

Auch Ihr Verein oder Ihre Institution sagt eine Veranstaltung ab oder verschiebt den Termin? Dann mailen Sie die Information gerne an garbsen@haz.de. Die Redaktion informiert ihre Leser fortlaufend und tagesaktuell.

Von Markus Holz