Frielingen

In den Osterferien müssen die Kinder in Frielingen aufmerksam sein. Denn bis Ende April hat ein Team der DRK-Kita Farbenfroh überall im Ort Eier versteckt. Die Aktion folgt auf eine Schnitzeljagd im Mai 2020 und eine Märchenschatzsuche zu Weihnachten und soll das Spazierengehen im Dorf spannender machen.

21 bunte Ostereier sind im Dorf versteckt und warten auf ihre Finder. Mit einem Fragebogen, der in der Frielinger Dorfapotheke, der Kita und der Volksbank ausliegt, können sie Familien auf den Weg machen und mit den Eiern die Buchstaben für das Lösungswort suchen. Den ausgefüllten Fragebogen können die Kinder dann in den Briefkasten der Kita werfen. Wer die richtige Antwort abgibt, bekommt eine Überraschung des Fördervereins. Erwachsene dürfen ihre Zettel bei Organisatorin Heike Schmidt (Bürgermeister-Wehrmann-Straße 32) in den Briefkasten werfen. Auch hier gibt es eine Überraschung.

Von Linda Tonn