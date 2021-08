Osterwald

Der Ortsverein Osterwald des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) braucht eine neue Führung. Die Mitglieder des amtierenden Vorstandes legen ihre Ämter aus Altersgründen im Herbst nieder, teilt Christina Blachnik vom DRK-Region Hannover mit. „Deshalb werden neue, engagierte Ehrenamtliche gesucht, die den Ortsverein zukünftig gemeinsam als Team leiten möchten“, sagt sie.

Die Aufgaben des Vorstandes bestehen unter anderem darin, mehrere Blutspenden im Jahr zu organisieren. Außerdem veranstalten die DRK-Verantwortlichen Seniorentreffen und richten Ausflüge aus. Zudem kümmern sie sich um die Mitgliederverwaltung. Der DRK-Ortsverein Osterwald hat rund 160 Mitglieder.

Vorsitzende will Nachfolger unterstützen

Die bisherige Vorsitzende Ursula Hanebuth kündigt an, im neuen Vorstand „am Anfang mitzuarbeiten“ und ihre Nachfolgerinnen und Nachfolger zu unterstützen. „Wir hoffen sehr, dass unsere ehrenamtliche Arbeit weitergeführt wird. Natürlich sollen auch neue Ideen eingebracht und sehr gern weitere Projekte gestartet werden“, sagt sie.

Wer Interesse an einer Mitarbeit hat, kann sich an Hanebuth wenden. Sie ist unter Telefon (0172) 4461308 und per E-Mail an hanebuth.ulla@web.de zu erreichen.

Von Gerko Naumann