Hinter neun Helferinnen und Helfern des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) aus Garbsen liegen bewegte Tage. Gerade haben sie den etwa 400 Kilometer langen Rückweg aus Bad Neuenahr-Ahrweiler hinter sich gebracht. Die Ehrenamtlichen waren vom Land Rheinland-Pfalz in die besonders von dem verheerenden Hochwasser betroffenen Gebiet angefordert worden. Dort waren sie für die Verpflegung von mehr als 100 Menschen zuständig, die alle vor Ort für das Rote Kreuz im Einsatz waren.

„Wir waren in einem Feldlager untergebracht“, berichtet Einsatzleiter Gerd Fischer. Ihre Feldküche haben die Garbsener praktischerweise immer dabei – auf einem Anhänger, der von einem Lastwagen gezogen wird. Das Material wurde vor Ort aufgebaut, und so konnten die Ehrenamtlichen das Essen zubereiten. Um den hart arbeitenden Frauen und Männern etwas Abwechslung zu bieten, haben sich Fischer und sein Team immer etwas Neues einfallen lassen. „Wir haben zum Beispiel einen Hühner-Nudeltopf, Schweinebraten und Bratwurst mit Sauerkraut im Programm“, sagt der Einsatzleiter. Zudem behandelten die DRK-Mitglieder immer wieder kleinere Verletzungen wie Schürfwunden und Blasen an den Füßen.

"Die Schäden sind erschreckend": Gerd Fischer vom DRK Garbsen war als Einsatzleiter Küche vor Ort. Quelle: Gerko Naumann

Fischer hat im Hochwassergebiet auch die Zeit gehabt, sich die schwer von der Naturkatastrophe betroffene Gegend anzusehen und mit den Menschen dort zu sprechen. „Die Schäden sind schon erschreckend“, sagt er. Gesehen hat er Häuser, von denen das Wasser nur noch das Fundament übrig gelassen hat. „In dieser Dimension kannten wir das alle noch nicht“, sagt Fischer. Einige, mit denen er gesprochen habe, wollen aus der Gegend wegziehen – aus Angst vor neuem Hochwasser. Besonders empört haben den DRK-Einsatzleiter die Berichte über Plünderer, die die ohnehin extrem gebeutelte Bevölkerung auch noch bestehlen.

Garbsener DRK spendet 1000 Euro für Hosens

Ihren DRK-Kollegen vor Ort haben die Garbsener außer mit ihrer rollenden Küche noch mit einer Spende von 1000 Euro geholfen. Ein Teil der Summe kam etwas kurios zusammen, berichtet Helfer Nicolas Mundey. Ein Autofahrer sei vor dem Einsatz gegen die Altkleidercontainer des DRK auf deren Gelände im Stadtteil Auf der Horst gefahren. Die seien dabei beschädigt worden.

Der Schaden sei nicht über die Versicherung reguliert worden. „Wir haben uns mit dem Mann auf eine Zahlung von 500 Euro geeinigt“, berichtet Mundey. Aus ihrer Vereinskasse haben die Ehrenamtlichen den Betrag dann verdoppelt. Von dem Geld sollen sich die Mitglieder des Roten Kreuzes aus Bad Neuenahr-Ahrweiler neue Einsatzhosen kaufen – auch sie waren beim Hochwasser von auslaufendem Öl zerstört worden.

Von Gerko Naumann