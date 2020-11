Auf der Horst

Das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) Garbsen reagiert erfinderisch auf die neuen Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie. Die Verantwortlichen schulen die etwa 60 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des sogenannten Einsatzzuges neuerdings per Videokonferenz. Zuletzt erklärte Ausbilder Christian Barkowsky vor der Kamera, wie ein Defibrillator funktioniert.

Diese moderne Art des Unterrichts war für einige ungewohnt, kam aber gut an, sagt der stellvertretende Zugführer Alan Orant. „Im Grunde war das so, als ob unsere Helfer im Schulungsraum sitzen. Nur, dass sie halt jetzt vor ihrem Monitor sind.“ Per Videochat konnten die Zuschauer sogar live Fragen stellen. Obwohl dieses Konzept erfolgreich getestet wurde, hofft Orant darauf, dass die Einschränkungen nicht lange andauern. Im Sommer sei die praktische Ausbildung noch persönlich abgelaufen, wenn auch mit neuen Corona-Regeln.

DRK versorgt andere Helfer mit Essen

Trotz dieser Einschränkungen ist die Einsatzbereitschaft der DRK-Helfer gewährleistet, versichert Orant. Das habe sich zuletzt im September bei einem Großeinsatz in Altgarbsen gezeigt, wo der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses brannte. Dort waren 25 Ehrenamtliche im Einsatz und kümmerten sich um ein warmes Essen für Feuerwehrleute, Polizisten und Mitarbeiter des Rettungsdienstes.

Ihre derzeit wohl wichtigste Aufgabe erfüllen die Mitarbeiter allerdings nach wie vor im Corona-Testzentrum. Dort nehmen sie Abstriche von Menschen, die sich auf Covid-19 testen lassen.

Von Gerko Naumann