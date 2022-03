Berenbostel

Die Verwaltung in Garbsen bereitet sich darauf vor, dass schon bald viele weitere Geflüchtete aus der Ukraine in die Stadt kommen werden. Um diese zumindest notdürftig unterzubringen und mit dem Wichtigsten zu versorgen, hat sie die Rudolf-Harbig-Halle in Berenbostel zu einer Notunterkunft für bis zu 150 Menschen umbauen lassen.

Helfer stellen Betten und WC-Container auf

Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Garbsen haben dafür unter anderem Feldbetten und Bauzäune aufgestellt. Letztere sollen noch mit Tüchern behängt werden, um den Neuankömmlingen zumindest ein bisschen Privatsphäre zu ermöglichen. Außerdem wurden hinter der Halle Container mit Duschen und Toiletten aufgestellt.

Paul Rhein vom Roten Kreuz verteilt Handtücher. Quelle: Gerko Naumann

Garbsens Bürgermeister Claudio Provenzano und Yesim Celik, die in Garbsen für die Flüchtlingsangelegenheiten verantwortlich ist, haben sich am Montagnachmittag in der Turnhalle umgesehen. „Wir sind in einer Notsituation. Das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass die Menschen nach ihrer Ankunft ein Dach über dem Kopf haben“, sagte Provenzano. Die Stadt habe frühzeitig alle Weichen gestellt, um Menschen, die vor dem Krieg in ihrer Heimat flüchten, einen sicheren Ort zu bieten.

400 Geflüchtete sind schon da – mindestens

Bislang sind etwa 400 Geflüchtete aus der Ukraine im Rathaus erfasst. Jeden Tag werden es mehr. Zudem gibt es vermutlich noch eine gewisse Dunkelziffer, weil Menschen bei ihren Familien oder Bekannten untergekommen sind und sich noch nicht offiziell registriert haben. Provenzano bittet alle Beteiligten, das schnell nachzuholen – und lobte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus.

„Die Verwaltung arbeitet derzeit unter Volllast – mal wieder“, sagte Provenzano mit Blick auf die Flüchtlingssituation in den Jahren 2015 und 2016 und die vermehrten Aufgaben in der Corona-Pandemie. Das liege auch daran, dass sich die Verantwortlichen im Rathaus jetzt schon Gedanken machen, wie es mit den Menschen aus der Ukraine weitergeht.

Notunterkunft in der Turnhalle: Helfer des Roten Kreuzes haben die Rudolf-Harbig-Halle in kurzer Zeit für Flüchtlinge aus der Ukraine vorbereitet. Quelle: Gerko Naumann

„Selbst wenn sie wollten: In die teils komplett zerstörten Städte können sie ja gar nicht so bald zurückkehren“, sagt der Bürgermeister. Deshalb sucht die Stadt weiterhin nach Wohnungen, in denen auch Familien mit Kindern langfristig bleiben können. „Außerdem machen wir uns Gedanken darüber, wie es in den Schulen und Kindergärten weitergehen kann“, kündigte Provanzano an.

Menschen werden vom DRK betreut

Diejenigen, die in der Rudolf-Harbig-Halle untergebracht werden, erhalten Betreuung von Hauptamtlichen Mitarbeitern des DRK Hannover. „Sie übersetzen und helfen den Menschen bei alltäglichen Dingen wie dem Besuch beim Arzt oder dem Einkaufen“, so Provenzano, der versprach: „Wir lassen niemanden irgendwo stehen.“

Der nächste Umzug: Mitglieder des TK Berenbostel bringen ihre Trampoline aus der Rudolf-Harbig-Halle. Quelle: TK Berenbostel

Für Sportvereine wie den Turnklub (TK) Berenbostel hat die Unterbringung der Geflüchteten Konsequenzen. Für sie ist die Halle ab sofort für den Betrieb gesperrt. „Der Krieg ist bei uns angekommen“, sagte die TK-Vorsitzende Ariane Rother. Für den Verein heiße es jetzt: Zusammenrücken, Hallen abgeben und sich einschränken. „Besonders bitter ist, dass nach Ende der Corona-Beschränkungen jetzt neue Schwierigkeiten auf den Sport zukommen“, sagt Rother.

So musste etwa die Trampolin-Sparte ihre großen Sportgeräte wieder in die Turnhalle der benachbarten ehemaligen Förderschule Am Hespe bringen. Das war schon im April 2020 der Fall, als der Boden der Rudolf-Harbig-Halle saniert worden ist.

Hilfsgüter: Auch wichtige Dinge wie Windeln stehen für die Flüchtlinge bereit. Quelle: Gerko Naumann

Provenzano kann den Unmut der Sportlerinnen und Sportler verstehen, appelliert aber auch an alle Garbsenerinnen und Garbsener, weiter solidarisch zu sein. Die Unterbringung in der Turnhalle sei nur eine Notlösung, versprach er. Seine Kollegin Celik lobte die Bürgerinnen und Bürger: „Die Hilfsbereitschaft zeichnet Garbsen aus“, sagte sie. „Das war schon 2015 so, und das erleben wir jetzt wieder.“

Info: Gesucht werden weiterhin Wohnungen für die Geflüchteten aus der Ukraine. Gefragt sind außerdem Dolmetscher und Privatpersonen oder Vereine, die Freizeitangebote für die Kinder aus der Ukraine anbieten wollen. Alle Informationen zu möglichen Hilfsangeboten und die Daten eines Spendenkontos finden Interessierte im Internet auf www.garbsen.de/ukrainehilfe und unter Telefon (05131) 707980.