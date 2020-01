Osterwald

Für die Sportler des SV Wacker Osterwald beginnt das neue Jahr mit einer guten Nachricht: Nach etwa acht Monaten können sie endlich wieder die Karl-Heinz-Priebe-Sporthalle am Bredingsfeld für ihr Training und die Punktspiele nutzen. Die Halle war seit April 2019 gesperrt. Zunächst hatten Mitarbeiter der Stadt Garbsen einen Wasserschaden in einer Umkleidekabine festgestellt. Bei der Begehung stellte sich dann heraus, dass die tragenden Holzteile unterm Dach erhebliche Risse aufwiesen. Diese mussten aufwendig geklebt werden.

Mitarbeiter eines Unternehmens aus Stemwede kleben die rissigen Binder unter dem Dach der Priebe-Halle in Osterwald. Quelle: Gerko Naumann

Austritte bedeuten Verluste für Verein

Wie von der Verwaltung versprochen, sind diese Arbeiten pünktlich zum neuen Jahr abgeschlossen worden. „Wir sind glücklich, dass wir die Halle wieder nutzen können“, sagt Michael Koch, Vorsitzender des SV Wacker Osterwald. Die Mitglieder mussten in den vergangenen Monaten auf andere Hallen in der Stadt ausweichen und geänderte Trainingszeiten in Kauf nehmen. Weil das nicht jedem passte, traten einige von ihnen aus. „Allein im zweiten Quartal waren das 109 Sportler, das entspricht einem Einnahmeverlust von mehr als 10.000 Euro“, sagt Koch.

Für die Verwaltung waren die Arbeiten noch teurer: Die Reparatur der Halle hat rund 135.000 Euro gekostet. Dafür wurde ein Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen beauftragt. Für diese Investition und für die Organisation der alternativen Hallenzeiten bedankt sich Koch bei den Teams Kultur und Sport sowie Hochbau der Stadt Garbsen. „Sie haben sich sehr für die Belange des Vereins eingesetzt“, sagt der Vorsitzende.

Kunstrasenplatz soll saniert werden

Für 2020 steht beim SV Wacker Osterwald gleich die nächste größere Baustelle an. Der Verein will seinen Kunstrasenplatz sanieren lassen. „Er ist für den Sportbetrieb sehr wichtig. Auch hierbei sind wir auf die Unterstützung von Stadt und Politik angewiesen“, sagt Koch.

Zur Galerie Die rissigen Binder unter dem Dach der Karl-Heinz-Priebe-Halle in Garbsen-Osterwald werden derzeit repariert. Die Sportler sollen die Halle spätestens Anfang 2020 wieder nutzen können.

Von Gerko Naumann