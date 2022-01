Heitlingen

Daniel Hilbert ist neuer Ortsbrandmeister der Feuerwehr in Heitlingen. Bei einer außerordentlichen Jahresversammlung haben die Ehrenamtlichen den 41-Jährige zum Nachfolger von Lars Tjorwen Müller gewählt, der sein Amt nach vier Jahren vorzeitig aus privaten Gründen zur Verfügung gestellt hatte. Auf den neuen Chef der Heitlinger Feuerwehr wartet eine Vielzahl an Aufgaben. Wie lässt sich das mit dem Privatleben des jungen Vaters vereinbaren? Und wie geht das bei seinen Ortsbrandmeister-Kollegen?

„Ich wusste ja, worauf ich mich einlasse“, sagt Hilbert, und lächelt. Denn der 41-Jährige ist nicht nur Mitglied in der Heitlinger Feuerwehr, seitdem er zehn Jahre alt ist, er hat sich auch viele Jahre als Jugendfeuerwehrwart engagiert. Seit fast zwei Jahrzehnten ist er bei der Berufsfeuerwehr in Hannover beschäftigt – aktuell auf der Feuerwache 1 am Weidendamm. Dort gehören unter anderem der Raschplatz und der Bahnhof zu seinen Einsatzgebieten.

„Verbundenheit mit dem Ort ist mein Antrieb“

Im 600-Seelen-Dorf Heitlingen dagegen geht es meist ein wenig beschaulicher zu, „Ich bin hier aufgewachsen“, sagt Hilbert. „Das verbindet – und diese Verbundenheit ist mein Antrieb.“ Er habe ein starkes Team. „Wir Heitlinger ziehen für das ganze Dorf an einem Strang – Heitlingen ist halt Heitlingen.“ Hilberts letzter größerer Einsatz war der Brand einer Wohnung an der Kahlriethe in Berenbostel, bei dem ein 71-Jähriger ums Leben kam. Neben den Kollegen aus Berenbostel waren auch die Feuerwehren aus Stelingen und Heitlingen vor Ort.

Daniel Hilbert (von links) löst Lars Tjorwen Müller als Ortsbrandmeister in Heitlingen ab. Stellvertreter bleibt Florian Imelmann. Quelle: privat

Ausbildung wird neu ausgerichtet

Seit Sommer 2021 hat Hilbert zudem Erfahrungen auf Führungsebene gesammelt. Im Team unter anderem mit dem ehemaligen Stelinger Ortsbrandmeister Herbert Pannwitz und Florian Kauroff aus Frielingen arbeitet er an der Neuausrichtung der Ausbildung der Ehrenamtlichen für alle Garbsener Ortsfeuerwehren. „Jede der Ortsfeuerwehren soll künftig auf dem gleichen Ausbildungsstand sein“, kündigt Hilbert an.

Keine Dusche in der Feuerwache

Das neue Amt des Ortsbrandmeisters mache die Kommunikation mit dem Stadtkommando und der Stadt Garbsen viel einfacher. Denn zu Hilberts Aufgaben gehört auch die Planung für die Zukunft der Heitlinger Feuerwehr. „Es gibt eine Menge Handlungsbedarf“, sagt er. In Heitlingen stehe ein Umbau der jahrzehntealten Feuerwache an der Straße Vor den Höfen an. „Wir haben leider noch nicht mal eine Dusche“, sagt Hilbert.

Das Defizit haben die Ehrenamtlichen auch den Mitarbeitern der Stadt bei der Begehung anlässlich des Feuerwehrbedarfsplans gezeigt. Auch die beiden Fahrzeuge der Ortsfeuerwehr, also das Löschgruppenfahrzeug und der Mannschaftstransportwagen, hätten ihre Restlaufzeit erreicht.

Und wie lassen sich das Engagement für die Feuerwehr und die vielen neuen Termine mit dem Familienleben vereinbaren? „Mein Schichtdienst bei der Berufsfeuerwehr gibt mir genug Raum dafür“, sagt Hilbert. Seine Frau Janine arbeitet im Homeoffice, der eineinhalbjährige Sohn hat einen Krippenplatz in Heitlingen. „Wenn wir ihn am frühen Nachmittag abgeholt haben, beginnt unsere Familienzeit.“ Sollten nachts Sirenen, Piper und das Handy seines Papas anspringen, schlafe der Kleine glücklicherweise fest. „Für mich es schon bewundernswert, wenn mein Mann nachts aus dem Schlaf gerissen wird und sofort hellwach ist“, sagt Janine Hilbert. „Daran habe ich mich gewöhnt“, so der neue Ortsbrandmeister.

Ortsbrandmeister müssen Aufgaben verteilen

Stadtbrandmeister Ulf Kreinacker (links) und Abschnittsleiter Jörn Engel gratulieren Ingo Reckziegel (Mitte) zur Beförderung. Quelle: Anke Lütjens (Archiv)

„Man ist sofort wach“, sagt auch Ingo Reckziegel, seit 2014 Ortsbrandmeister in Berenbostel. Phasenweise sei das Ehrenamt aber schon sehr anstrengend – vor allem, wenn die Sirenen in mehreren aufeinanderfolgenden Nächsten heulten. Das Wiedereinschlafen sei dann nicht immer ganz einfach. Alarme bei Feiern, bei Familienfesten, zuletzt Weihnachten 2021, all das kennt der 37-Jährige gut.

Wenn die Sirenen tagsüber heulen, kann er nicht immer den Einsatz leiten – denn Reckziegel ist Lehrer und arbeitet in Nienburg. „Wir haben die Aufgaben in unserem Führungsteam aufgeteilt“, berichtet er. „Ich kann als Ortsbrandmeister nicht mehr alle Aufgaben wahrnehmen.“ Und die sind – auch neben den Einsätzen – groß: Der Neubau der Feuerwache Berenbostel steht an, eine Drehleiter soll angeschafft werden, das Gerätehaus wird umgebaut.

Beim Treffen zur feierliche Schlüsselübergabe des neuen Löschfahrzeugs war Tobias Wilhelm(rechts) noch der stellvertretende Ortsbrandmeister – in der Mitte sein Vorgänger Heiko Boenchen. Quelle: Jutta Grätz (Archiv)

„Montag ist Feuerwehrtag“ So läuft es beim Ortsbrandmeister in Schloß Ricklingen

„Die Feuerwehr kann nur funktionieren, wenn das Kommando funktioniert“, davon ist auch Tobias Wilhelm, seit November 2020 Ortsbrandmeister in Schloß Ricklingen, überzeugt.“ Seine Freundin habe Verständnis für sein Ehrenamt:. „Montag ist Feuerwehrtag“, sagt der 36-Jährige. „Das haben meine Freundin und ich genau besprochen, sie hat mich schon mit meinem Engagement für die Feuerwehr kennengelernt.“

Auch auf Wilhelm kommen derzeit noch mehr Termine zu: Wie Hilbert engagiert er sich auch im Team der Stadtausbildung. „Das schnelle Aufstehen bei Alarm ist ein Automatismus“, sagt er. Die Feuerwehrstiefel ständen zwar nicht neben dem Bett, aber die schwerentflammbaren Feuerwehrsocken lägen ganz in der Nähe – das habe ihm seine Freundin zugestanden. „Die Socken sind immer das Wichtigste“, so Wilhelm. Denn die gehörten zur Schutzausrüstung.

„Die Erwartungshaltung der Menschen an uns Ortsfeuerwehren ist gestiegen“, hat Hilbert beobachtet. „Und viele wissen gar nicht, dass wir ehrenamtlich tätig sind.“ So herausfordernd das Engagement oft sei, eines sei sicher: „Wir kommen lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig.“

Von Jutta Grätz