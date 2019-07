Altgarbsen

Ende Mai 2020 wird sich der Geschäftsführer der Stadtwerke Garbsen, Siegbert Hahnefeld, in den Ruhestand verabschieden. In seiner Sitzung hat der Aufsichtsrat in der vergangenen Woche einen Nachfolger vorgestellt. Einstimmig wurde Daniel Wolter gewählt. Vorher hatte er sich in einem Auswahlverfahren gegen 50 Bewerber durchgesetzt. Der 40-Jährige arbeitet derzeit als Prokurist bei den Stadtwerken im nordrhein-westfälischen Lengerich.