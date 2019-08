Garbsen

Südlink, Bestattungshain, Überquerungshilfen für Fußgänger und Radfahrer: Über diese und andere Themen diskutieren die vier Garbsener Ortsräte in ihren Sitzungen am Dienstag und Mittwoch, 27. und 28. August.

Zum Auftakt tagt der Ortsrat Berenbostel am Dienstag, 27. August, um 18 Uhr im Vereinsheim des TSV Stelingen am Forstweg 10. Vor der Sitzung informieren sich die Politiker bei einer Begehung der Ortsdurchfahrt über die Verkehrssituation in Stelingen. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Gebäude der Zahnarztpraxis am Stelinger Platz 8.

Bestattungshain und Südlink sind Thema

Am gleichen Tag trifft sich der Ortsrat Horst. Beginn ist um 20 Uhr im Restaurant Mykonos an der Otternhägener Straße 2. Die Politiker beraten unter anderem über den Bau von Überquerungshilfen an der Leistlinger Straße. Weitere Themen sind der Bebauungsplan für den geplanten Bestatttungshain der Garbsener Humanisten und die Ausweisung der Lindenallee in Schloß Ricklingen als Naturdenkmal.

Der Ortsrat Garbsen tagt am Mittwoch, 28. August, ab 18 Uhr im Ratssaal des Rathauses, Rathausplatz 1. Ratsherr Wilfried Aick wird dabei über den aktuellen Stand der geplanten Stromtrasse Südlink berichten.

Ortsräte entscheiden über Anzahl der Ortsbürgermeister

Am gleichen Abend trifft sich der Ortsrat Osterwald – und zwar um 20 Uhr im Hotel Körber, Hauptstraße 182. Die Ortsratsmitglieder diskutieren unter anderem über den Bau einer Überquerungshilfe an der Hauptstraße westlich der Straße Schuhmachers Weg sowie über die Anlage eines Gehweges auf der Nordseite der Hauptstraße zwischen der Bushaltestelle Asselweg und dem Fußgängerüberweg.

Zudem beraten alle vier Garbsener Ortsräte über dieAnzahl der Ortsbürgermeister sowie über die Umgestaltung der städtischen Friedhöfe. Wie üblich können Bürger zu Beginn der öffentlichen Fragen an die Politiker stellen.

Von Jutta Grätz