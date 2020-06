Schloß Ricklingen

„Klasse“, findet der 12-jährige Ben den neuen Aquapark im Blauen See. „So etwas kannten wir bisher nur aus Frankreich“, sagt Vater Mike Lappschies. Der Aquapark, das sind 17 schwimmende Module zum Klettern und Balancieren, zwei Rutschen inklusive. Die Familie Lappschies ist aus München gekommen, um Verwandte in Hannover zu besuchen. „Wegen der Corona-Pandemie haben wir auf eine Übernachtung bei unseren Angehörigen verzichtet und uns stattdessen hier auf dem Campingplatz in einem Wohnfass eingemietet“, sagt der 49-Jährige.

Während seine Frau und seine Tochter Einkäufe erledigen, beobachtet er seinen Sohn beim Rutschen und Hopsen auf den im Wasser schwimmenden Gummielementen. Besonders begeistert ist Ben von den zwei Rutschen und der Schaukel. Mit einem anderen Jungen wetteifert Ben darum, so schnell wie möglich über den Wasserparcours zu balancieren. Hin und wieder endet so ein Versuch im Wasser. Doch das macht den Jungs nichts aus. Ihre blau-gelben Schwimmwesten halten sie über Wasser.

„Die Schwimmwesten sind Pflicht“

„Die Schwimmwesten sind Pflicht. Die erhält jeder, der den Aufenthalt bucht“, sagt Aquapark-Mitarbeiter Vasili, der seinen Nachnamen nicht nennen möchte. „Damit können wir überprüfen, ob jemand berechtigt ist, sich auf den Schwimmelementen aufzuhalten.“ Eine Stunde Aquapark kostet 8 Euro für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren – und 11 Euro für Erwachsene. Ebenso erhältlich sind Tageskarten und Fünfer- sowie Zehnerkarten. Nutzen dürfen den schwimmenden Spielplatz Kinder ab sechs Jahre und ab einer Mindestgröße von 1,10 Metern. Kinder unter 12 Jahre müssen dabei von einem Erwachsenen begleitet werden.

Die blau-gelben Rettungswesten halten die Benutzer des Aquaparks über Wasser und zeigen den Aufsehern, dass der Eintritt bezahlt wurde. Quelle: Gabriele Gerner

Bis zu 150 Besucher an sonnigen Tagen

„Der Aquapark wird super angenommen“, sagt Peter Amend. Der Besitzer der Freizeitanlage Blauer See zeigt sich zufrieden über die Resonanz von Familien auf die neue Spielmöglichkeit. „Besonders an Pfingsten war die Anlage sehr gefragt“, berichtet er. An sonnigen Tagen hätten bis zu 150 Besucher den 1200 Quadratmeter großen Aquapark genutzt. „Pro Stunde lassen wir allerdings nicht mehr als 30 Gäste darauf, um den Sicherheitsabstand zu gewährleisten.“

Nicht nur in Bezug auf das Coronavirus wird Sicherheit großgeschrieben im Aquapark. Zwei Aufsichtspersonen hielten täglich ein Auge auf die Nutzer des Spielgeländes, sagt Vasili. Einer davon ist der 19-jährige Melvin Thiel. Der Schüler mit dem Rettungsschwimmerabzeichen in Gold kontrolliert von seinem Platz im Turm aus, ob sich alle Gäste an die Regeln halten und sich niemand in einer Notlage befindet.

„Wenn die Anlage von mehreren Besuchern benutzt wird, dürfen sich alle nur in eine Richtung auf dem Parcours bewegen“, sagt er. Dadurch soll verhindert werden, dass sich die Nutzer zu nahe kommen. Wer unbefugt – also ohne blau-gelbe Weste – den Aquapark betritt, wird von den Aufsichtspersonen über Megafon aufgefordert, den Bereich zu verlassen. „Die Badeaufsicht fährt aber auch mit dem Boot umher und holt unbefugte Personen von der Anlage“, ergänzt Vasili.

Der 19-jährige Melvin Thiel arbeitet als Aufseher im Aqua-Park. Vom Turm aus hat der Schüler immer ein Auge auf die Benutzer des Wasserspielplatzes. Quelle: Gabriele Gerner

Schwimmen im Dunkeln ist verboten

Streng verboten ist es auch, den Aquapark nach Ende des beaufsichtigten Badebetriebs zu nutzen. Bis Ende September ist der Park täglich bis 19 Uhr geöffnet, sonnabends sogar bis 20 Uhr – in der Regel. Wetterbedingte Anpassungen behält sich der Betreiber vor. Bei Dunkelheit ist das Schwimmen im See und die Nutzung der Anlage untersagt. „Die Menschen gefährden sich selbst damit“, sagt Vasili. „Sie können unter die Elemente geraten und im Dunkeln ertrinken.“

Auch Schäden an der rund 100.000 Euro teuren Anlage seien durch Unbefugte nicht auszuschließen, so der 31-Jährige. Nachtschwimmer am Blauen See seien gewarnt: Bald wird eine Alarmanlage mit Flutlicht dafür sorgen, dass sie entdeckt werden. Die Security-Mitarbeiter, die auch nachts ein Auge auf den See haben, würden die ungebetenen Gäste schnell dingfest machen – und gegebenenfalls auch der Polizei übergeben.

Von Gabriele Gerner