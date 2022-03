Berenbostel

Marlies Jasiniok bezeichnet sich selbst als Ur-Berenbostelerin. „Ich lebe seit 69 Jahren in diesem Stadtteil und zwar immer noch im dem Haus, das mein Großvater gebaut hat“, sagt sie. Die Frage zur Identifikation mit dem Stadtteil dürfte damit direkt geklärt sein. Den und den Nachbarort Stelingen vertritt Jasiniok seit November als Ortsbürgermeisterin – sie ist damit Nachfolgerin von Gunther Koch (CDU).

Vom Berufsleben in die Politik

Zur Politik kam die 69-Jährige erst als Spätstarterin. Der SPD gehört sie zwar schon seit 1986 an, viel Zeit für das Ehrenamt blieb ihr als Berufstätige und zweifache Mutter bislang aber nicht. Das hat sich vor sechs Jahren schlagartig geändert. „Damals bin ich in den Ruhestand gegangen und fast übergangslos 2016 in den Rat gewählt worden“, erinnert sich Jasiniok. Zuvor war sie als Berufsschullehrerin in Nienburg im Fachbereich Wirtschaft tätig und hat unter anderem Bürokaufleute sowie Arzt- und Zahnarzthelferinnen ausgebildet.

Der frühere Bürgerpark in Berenbostel heißt jetzt Werner-Baesmann-Park – zu Ehren des langjährigen Ortsbürgermeisters. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Jahrzehntelang war das Amt des Ortsbürgermeisters in Berenbostel in der Hand der CDU – vor allem in der des 2019 verstorbenen und im Stadtteil extrem beliebten Werner Baesmann. Der ist auch für Jasiniok ein Vorbild. Das ist auch einer der Gründe, warum sie ihrer Partei zugesagt hat, dass sie kandidieren werde. Allerdings nur für eine Wahlperiode, das steht fest. „Ich habe gesagt: Ich mache das fünf Jahre lang, wenn meine Gesundheit mitspielt. In der Zwischenzeit können dann die Jüngeren in das Amt reinwachsen“, kündigt Jasiniok an.

Frauenquote steigt sprunghaft an

Damit hat nicht nur die SPD mal wieder den Posten einer Ortsbürgermeisterin erhalten. Auch die Frauenquote ist bei den wichtigsten Vertreterinnen und Vertretern der Stadtteile in Garbsen sprunghaft von 0 auf 50 Prozent gestiegen – der Ortsrat Garbsen wählte Silke Häusler aus Garbsen-Mitte zur Ortsbürgermeisterin für Auf der Horst, Altgarbsen, Garbsen-Mitte und Havelse. „Ich finde es richtig gut, dass jetzt zwei Frauen Verantwortung übernehmen“, sagt Jasiniok.

Im Mai 2019 wurde Marlies Jasiniok (Dritte von rechts) zur Vorsitzenden des Heimatvereins Berenbostel gewählt. Quelle: Jutta Grätz

Sie selbst hat schon einmal bewiesen, dass sie dazu bereit und fähig ist. 2019 übernahm sie spontan den Vorsitz des Heimatvereins Berenbostel. In dem ist sie seit 20 Jahren Mitglied, der Verein stand nach dem Tod Baesmanns kurz vor der Auflösung. „Der damalige Garbsener Bürgermeister Christian Grahl wollte das unbedingt verhindern und hat sogar angeboten, vorübergehend den Vorsitz zu übernehmen“, sagt Jasiniok. In einer „legendären Brandrede“ (Zitat Jasiniok) wandte er sich an die rund 500 Mitglieder und überzeugte Jasiniok, die den Vorsitz stattdessen übernahm. „Meine erste Amtshandlung war die Umbenennung des Bürgerparks in den Werner-Baesmann-Park. Das war schon eine große Ehre“, erinnert sich die Berenbostelerin.

Verkehr an der Roten Reihe nervt

Sie hofft in den nächsten fünf Jahren auf einige dringend notwendige Verbesserungen für Berenbostel und Stelingen. Dazu gehört natürlich die Verlängerung der ehemaligen L382 in Richtung Langenhagen – und damit Entlastung für den Verkehr in den Stadtteilen. „Der Durchgangsverkehr und der Lärm an der Roten Reihe sind eine große Belastung für die Anwohnerinnen und Anwohner“, weiß Jasiniok aus vielen Gesprächen in den vergangenen Jahren.

Was in Berenbostel außerdem fehle, sei ein Saal für Veranstaltungen, sagt Jasiniok. Das sei vor allem nach der Schließung des Gasthauses Reddert zu spüren. „Wir vermissen eine Kneipe im Stadtteil“, sagt Jasiniok.

Die 69-Jährige selbst freut sich vor allem auf die Besuche bei den Menschen aus den Orten anlässlich von Jubiläen und Geburtstagen. „Ich hoffe, dass all das nach Corona bald wieder möglich sein wird“, sagt sie.

Von Gerko Naumann