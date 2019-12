Garbsen

Musikliebhaber kommen am Wochenende auf ihre Kosten. Gleich vier Konzerte stehen auf dem Programm. Außerdem eignet sich der gemütliche Weihnachtsmarkt auf dem Schulhof der Grundschule Stelingen für einen Ausflug. Das und mehr ist am Wochenende in Garbsen los.

Freitag: Gemeinsam singen mit Marc Masconi

Alle Menschen, die Spaß am Singen haben, sollten sich Freitagabend um 20 Uhr Zeit nehmen. Marc Masconi ist mit seiner weißen Wunderorgel zum vierten Mal in Garbsen, um gemeinsam mit seinen Gästen bekannte Hits der vergangenen 50 Jahre aus Schlager, Pop und Oldies zu singen. Auch deutsche und internationale Weihnachtslieder stehen bei diesem Weihnachts-Special in der Aula des Johannes-Kepler-Gymnasiums, Planetenring 7, auf dem Programm.

Sonntag: Stelinger genießen auf dem Weihnachtsmarkt

Die Stelinger Feuerwehr und der Förderkreis der Grundschule richten von 14 bis 18 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule an der Stöckener Straße ihren kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt aus. Es gibt Glühwein, süße und deftige Leckereien, eine große Kaffeetafel und Aktivitäten für Kinder. Der Weihnachtsmann hat sein Kommen angekündigt.

Sonntag: Musikschule lädt zum Konzert ein

Zu ihrem Weihnachtskonzert lädt die Musik- und Kunstschule der Stadt Garbsen für Sonntag, 15. Dezember, in die Aula des Schulzentrums am Planetenring ein. Das Konzert beginnt um 16 Uhr. Auf der weihnachtlich dekorierten Bühne wird den Besuchern ein abwechslungsreicher Nachmittag mit Advents- und Weihnachtsliedern sowie Musik aus unterschiedlichen Stilepochen geboten. Der Eintritt ist frei.

Sonntag: Musikverein spielt in der Kirche

Der Musikverein-Musikfreunde Osterwald setzt die Tradition seiner Adventskonzerte in der Osterwalder Barockkirche fort. Das Konzert am dritten Advent beginnt um 16.30 Uhr. Unter Leitung seines Dirigenten habe sich das Orchester auch in diesem Jahr weiterentwickelt, so der Vorsitzende Rolf-Günther Traenapp. Auf dem Programm stehen traditionelle und internationale Weihnachtsmusik, aber auch Stücke der Rock- und Popmusik.

Sonntag: Julvisor spielen Lieder aus dem Norden

Skandinavische Weihnacht gibt es am Sonntag beim Konzert in der Tenne auf Homeyers Hof in Horst, Frielinger Straße 12. Ab 17 Uhr spielt die Gruppe Julvisor ganz eigene Versionen von Weihnachtsliedern aus Dänemark, Schweden, Norwegen und Island. Auch kleine Geschichten sind zu hören. Die Künstler spielen für eine Hutgage. Ab 15 Uhr werden Köstlichkeiten serviert.

Sonntag: Arien erklingen in Willlehadi-Kirche

Die Willehadi-Gemeinde veranstaltet ein vorweihnachtliches Konzert mit Musik und passenden Texten. Beginn ist um 17 Uhr in der Willehadi-Kirche am Orionhof 4. Die beiden Sopranistinnen Angelika Gerber und Brigitte Tschäke, Marianne Rabach (Mezzo und Rezitation) sowie Bernd Grußendorf am Klavier gestalten den Konzertnachmittag mit Liedern und Arien aus unterschiedlichen Epochen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Sonntag: In St. Maria Regina wird gesungen

Die katholischen Kirchengemeinden in Garbsen laden für Sonntag, 15. Dezember, zum gemeinsamen Adventssingen in die Kirche St. Maria Regina ein. Beginn des Nachmittags mit Liedern und kurzen Texten ist um 17 Uhr an der Böckeriethe 43. Im Anschluss gibt es Glühwein, alkoholfreien Punsch und Knabbereien.

Sonntag: Entertainer tritt im Harlekin auf

Zum Abschluss des Jubiläumsjahres gibt es im Horster Harlekin noch einen besonderen Leckerbissen mit einem der Stammgäste, Jo van Nelsen. Mit seinem Programm „Erotik-Texten-Obst und Liedern“ lässt Jo van Neslsen am Sonntag, 15. Dezember, um 20 Uhr das Jahr ausklingen. „Bei der Premiere dieses Programms bekamen Jo van Nelsen und Pianist Bernd Schmidt Standing Ovations“, teilt Jördis Coldewey vom Harlekin mit.

