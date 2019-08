Garbsen

Lust auf Beach-Party am Blauen See oder auf die Schützenparty in Schloß Ricklingen? Ruhiger geht es beim Weinfest der Kirchengemeinde Frielingen-Horst-Meyenfeld zu. Schnäppchenjäger kommen beim ersten Dorfflohmarkt in Frielingen auf ihre Kosten. Kunsthandwerk, Obst und Gemüse gibt es beim Herbstmarkt in Heitlingen. Das und mehr ist am Wochenende in Garbsen los.

Freitag: Feiern im Azzuro Beach

Sonnenschein, bunte Cocktails, gute Laune und tanzbare Musik: Im neu eröffneten Azzuro Beach am Blauen See in Schloß Ricklingen steigt am Freitag, 30. August, eine große Beachparty. Einlass ist um 19 Uhr, Start ist um 20 Uhr. Die Gastgeber erwarten mehr als 1000 Gäste. Mit dabei sind Go-Go-Tänzerinnen und Walk Acts. Gäste können sich beim Barbecue und Streetfood stärken.

Wochenende: Schützen proklamieren ihre Könige

An diesem Wochenende feiern die Schloß Ricklinger ihre neuen Majestäten von Freitag, 30. August, bis Sonntag, 1. September. Das Fest beginnt am Freitag mit einer Zeltdisko für die Jugend. Am Sonnabend, 31. August, heißt es Antreten im Zelt, um 12.30 Uhr werden die Königsketten übergeben. Der Scheibenausmarsch beginnt am Sonntag um 14 Uhr.

Wochenende: Verein präsentiert Kaninchen

Rund 80 Kaninchen präsentieren der Kaninchenzuchtverein Hannover-Stöcken und andere Vereine am Sonnabend und Sonntag, 31. August und 1. September, auf dem Hof Dannenbrink in Stelingen, Hinter der Worth 8. Sonnabend ist von 14 bis 18 Uhr geöffnet und Sonntag von 10 bis 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Sonnabend: Wein und Flammkuchen genießen

Zum Weinfest lädt die kirchliche Stiftung der Kirchengemeinde Frielingen-Horst-Meyenfeld für Sonnabend, 31. August, ein. Um 18 Uhr eröffnet der Gospelchor Swinging Church das Fest mit einem kleinen Konzert in der Kirche. Bei schönem Wetter wird ab 18.30 Uhr auf den Wiesen gefeiert. Es werden Wein, Brezeln und Flammkuchen angeboten.

Sonntag: Über den Flohmarkt bummeln

Stöbern, handeln, kaufen: Der Heimatverein Frielingen organisiert am Sonntag, 1. September, den ersten Dorfflohmarkt. Von 10 bis 16 Uhr können Einwohner direkt vor ihrer Haustür oder in der Garage Altes und Neues, Skuriles und Kunst anbieten. Jede Verkaufsstelle erhält einen Luftballon mit Frielinger Wappen. Besucher können zum Stöbern durch den ganzen Ort bummeln. An der Kita Farbenfroh am Farlingsweg gibt es einen Flohmarkt für Kindersachen.

Sonntag: Auf dem Herbstmarkt stöbern

Erst durch die zahlreichen Stände bummeln, dann im Schatten der Kastanien entspannen: Die Heitlinger Vereine laden für Sonntag, 1. September, ab 12 Uhr zu ihrem Herbstmarkt auf den Gutshof Thiele, Vor den Höfen, ein. Neben Kunsthandwerk und Hobbykunst wird auch Obst und Gemüse angeboten. Serviert werden Zwiebelkuchen, Fischbrötchen, Hochzeitssuppe und Getränke.

Sonntag: Abschied von Lok

Abschied nehmen heißt es am Sonntag, 1. September, bei Möbel Hesse. Die Dampflok samt dem historischem Speisewagen, der seit 1974 das Restaurant Italia Express beherbergt hat, wird von den Gleisen gehoben. Der Zug weicht einem Neubau der Restaurantkette L’Osteria. Parallel zum verkaufsoffenen Sonntag bietet Möbel Hesse von 11 bis 18 Uhr ein Rahmenprogramm an.

Sonntag: Silvanus feiert Gemeindefest

Mit einem Gemeindefest feiert die Kirchengemeinde Silvanus am Sonntag, 1. September, ihr 50-jähriges Bestehen. Der Gottesdienst beginnt um 14 Uhr im Kirchenzentrum Auf dem Kronsberg. Es gibt ein Programm für Kinder mit Clown und Fahrradparcours sowie Essen und Getränke. Die Kabarettvorstellung mit Pastor und Altenheimseelsorger Ulrich Tietze beginnt um 17.30 Uhr.

