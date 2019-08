Horst

Constanze Buch von Homeyers Hof hat in nächster Zeit wieder einige Veranstaltungen im Programm. Am Freitag, 30. August, gibt es in der Tenne eine Lesung. Sibylle Narberhaus stellt ihr neues Buch „Syltfeuer“ vor. Die Lesung beginnt um 19 Uhr. Morgan Finlay gibt am Freitag, 6. September, ab 19 Uhr ein Konzert in der Tenne. Der Singer-Songwriter kommt aus Vancouver, lebt aber jetzt in Hamburg. Zuhörer dürfen sich auf Folk, Roots Rock und Country freuen. Ab 18 Uhr wird jeweils ein Imbiss serviert.

Vegane Brotaufstriche herstellen

Vegane Dips und Brotaufstriche werden am Mittwoch, 4. September, von 18 bis etwa 21 Uhr hergestellt. Diese bieten eine Alternative zu Wurst, Käse und Schmand. Die Teilnehmer bereiten die gesunden Brotaufstriche und Dips unter Leitung von Heike Neubauer zu. Gemeinsam werden Brötchen gebacken und alles zusammen gekostet. Die Kosten für Lebensmittel und Rezepte betragen 25 Euro.

Eine Anmeldung für den Kurs ist unter Telefon (05031) 46517, per Mail an mail@homeyers-hof.de oder im Geschenke-Atelier, Frielinger Straße 12, erforderlich.

Von Anke Lütjens