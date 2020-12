Schloß Ricklingen

Die Humanisten in Garbsen bieten eine neue Form von Beerdigungen an. Im August ist der Waldbestattungshain Leineaue eröffnet worden. Nun ist bereits ein Viertel der künftigen Grabstellen unter den Bäumen in Schloß Ricklingen vergeben. Was macht sie so beliebt? Und wie läuft eine Trauerfeier dort ab? Im Gespräch mit Karl-Otto Eckartsberg von den Humanisten beantworten wir die wichtigsten Fragen.

Wo befindet sich der Waldbestattungshain Leineaue ?

Im Garbsener Stadtteil Schloß Ricklingen, am Lönsweg. Der 7200 Quadratmeter große Wald grenzt direkt an den städtischen Friedhof und ist von ihm durch ein Tor getrennt. Auf den anderen Seiten endet der Waldfriedhof an der Hütte des Angelsportvereins Schloß Ricklingen und an der Leineaue – einer Wiese, die dem Gelände seinen Namen gibt.

Anzeige

Wer betreibt den Bestattungshain ?

Der Humanistische Verband Niedersachsen, dessen stellvertretender Vorsitzender der Garbsener Eckartsberg ist. Die Humanisten sind Weltanschauungsgemeinde für Menschen, die keiner Religion oder Kirche angehören. Sie haben einen Vertrag mit dem Land Niedersachsen abgeschlossen. Ziel ist es, „ein neues Angebot für Bestattungen zu machen, das es in unserer Gegend bisher noch nicht gab“, sagt Eckartsberg. Allein die Planungen dafür haben sechs Jahre gedauert.

Den Andachtsplatz können Angehörige für ihre Trauerfeier im Wald kostenlos nutzen. Quelle: Gerko Naumann

Was macht eine Waldbestattung aus?

Es gibt im Bestattungshain ausschließlich Urnenbeisetzungen. „Die Toten werden also vor dem Begräbnis eingeäschert“, sagt Eckartsberg. Für die Trauerfeiern können die Besucher entweder kostenlos den Andachtsplatz im Wald nutzen oder die Kapelle auf dem benachbarten Friedhof mieten. Anschließend geht die Trauergemeinde zu dem Baum, den sich die Verwandten oder der Verstorbene zu Lebzeiten selbst ausgesucht haben. Grabschmuck wie auf einem Friedhof, etwa Gebinde, ist dort nicht erlaubt, um die Natur nicht zu stören. „Wir wollen den Charakter des Waldes erhalten“, so Eckartsberg. An den Bäumen hängen Schilder mit den Namen, Geburts- und Sterbedaten der dort Bestatteten – sofern das gewünscht ist.

Lesen Sie auch: Pflegeleichte Gräber beliebt: Neue Bestattungsform auf Friedhof in Berenbostel

Wer kann sich dort bestatten lassen?

Jeder. Die Religion spielt dabei keine Rolle, betont Eckartsberg. „Wir haben noch niemanden weggeschickt, und wir haben es auch nicht vor.“

„Der Wald macht die Pflege selbst“: Karl-Otto Eckartsberg vom Humanistischen Verband lehnt am Tor, das den städtischen Friedhof vom Bestattungshain trennt. Quelle: Gerko Naumann

Wie suche ich mir den richtigen Baum für mich oder meinen verstorbenen Angehörigen aus?

Das kann jeder selbst tun, erklärt Eckartsberg. Das Tor zum Bestattungshain stehe offen für Besucher. Wer gezielt nach einem Baum für sich oder Angehörige sucht, sollte sich die Nummer auf dem jeweiligen Schild daran notieren. „Wegen der hohen Nachfrage empfehlen wir, drei Bäume in die engere Auswahl zu nehmen und daraus eine Wunschliste zu erstellen“, sagt der Garbsener. Bereits belegte Bäume seien an einer gelben Schleife am Schild zu erkennen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Wie geht es dann weiter?

Mit dem Vertragsabschluss zwischen den Humanisten und den Interessierten. Sobald der wirksam ist, ist der Platz unter dem ausgesuchten Baum für exakt 99 Jahre reserviert. Nach der Bestattung beginnt eine neue Frist. Sie ist auf 20 Jahren angelegt, kann aber auch verlängert werden, sagt Eckartsberg. Danach wird die Grabstelle neu vergeben, wie es auf Friedhöfen auch üblich ist.

Wie viele Trauerfeiern gab es seit der Eröffnung?

Bis jetzt 16 seit August. „Zum Vergleich: Auf dem benachbarten städtischen Friedhof sind es durchschnittlich acht Beerdigungen pro Jahr“, sagt Eckartsberg. Das zeige, wie groß die Nachfrage nach dem neuen Angebot in der Bevölkerung sei. Deshalb pflanzen die Humanisten demnächst auch noch weitere Bäume auf dem Gelände.

Auf solchen Schildern an den Bäumen stehen die Namen der Verstorbenen. Quelle: Gerko Naumann

Warum ist diese Art der Bestattung so beliebt?

Zum einen überzeugt die bisherigen Interessenten die Ruhe und der Ausblick im Wald, hat Eckartsberg festgestellt. Zum anderen sei diese Art der Bestattung so nachgefragt, weil die Angehörigen wenig Arbeit mit der Grabpflege haben. Die ist in der Gebühr enthalten. „Den Großteil der Pflege macht so ein Wald ohnehin selbst.“

Was kostet eine Grabstelle ?

Es gibt nur zwei Preiskategorien, sagt Eckartsberg. Ein Urnengrab unter einem bestehenden alten Baum kostet 600 Euro. Eines unter einem kleineren, neu gepflanzten Baum 500 Euro. Darin enthalten ist unter anderem die Bewässerung im Sommer. Die haben die Humanisten bislang selbst ehrenamtlich erledigt. Wegen der zusätzlichen Bäume suchen sie für 2021 jedoch Verstärkung. „Ein rüstiger Rentner, der in der Nähe wohnt und gern in der Natur ist, wäre optimal“, sagt Eckartsberg.

So sieht der Waldbestattungshain Leineaue in Schloß Ricklingen aus. Quelle: Gerko Naumann

Wer sind die Kunden?

„Ganz überwiegend Menschen, die sich bei uns melden, weil sie ihre Bestattung zu Lebzeiten selbst regeln wollen“, sagt Eckartsberg. Das habe dazu geführt, dass bereits ein Viertel der 1300 Grabstellen reserviert ist. Die meisten der Kunden kommen tatsächlich aus Schloß Ricklingen. „Es gibt aber auch Anfragen aus Neustadt, Wunstorf und Seelze“, berichtet Eckartsberg.

Verdienen die Humanisten Geld mit dem Bestattungshain ?

Nein, das Konzept ist gemeinnützig angelegt. Die Einnahmen fließen ausschließlich in die Pflege des Geländes und in die Verwaltung. Das unterscheidet den Bestattungshain in Schloß Ricklingen etwa vom Ruheforst im Deister und vom Friedwald in Uetze.

Während der Planungsphase gab es Widerstand gegen das Vorhaben der Humanisten. Von wem und warum?

Nicht alle Schloß Ricklinger waren mit dem Vorhaben einverstanden. Einige haben immer wieder Einwände vorgebracht, erinnert sich Eckartsberg. Auch die Kirchen und einige Mitarbeiter der städtischen Friedhofsverwaltung befürchteten Konkurrenz um die Bestattungen. „Im Nachhinein können wir sagen: Das war eine laute Minderheit. Die Realität gibt uns recht“, findet Eckartsberg.

Auf einem Schild am Bestattungshain erhalten Interessierte Informationen über die Betreiber. Quelle: Gerko Naumann

Wo melden sich Interessierte?

Bei Veronika Kroll, sie ist bei den Humanisten für die Verwaltung des Waldfriedhofes zuständig. Sie ist unter Telefon (0511) 16769166 und per E-Mail an bestattungshain-leineaue@humanisten.de erreichbar.

Lesen Sie auch

Von Gerko Naumann