Seit dem 1. Januar 2020 gilt für Garbsen eine neue Gebührensatzung für die Straßenreinigung. Derzeit verschickt die Stadt aktuelle Abgabenbescheide. Die alte Gebührensatzung für die Straßenreinigung entsprach nicht mehr der aktuellen Rechtssprechung. Dort wurde nach sogenannten Frontmetern – also der Länge der Grundstücke entlang der Straße – abgerechnet. Wer also ein Grundstück in zweiter Reihe mit nur einem schmalen Zugang zur Straße hatte, zahlte weniger.

Das ist seit 2020 neu

In der neuen Gebührensatzung gilt der sogenannte Quadratmeterwurzelmaßstab. Hierzu wird die Quadratwurzel aus der amtlichen Fläche des Grundstückes gezogen. Daraus werden die Gebühren errechnet. Bei diesem Maßstab haben die Form der Grundstücke, ihre Ausrichtung oder die Lage zur Straße keinen Einfluss mehr auf die Höhe der Abgaben.

Für die meisten Bürger der Stadt Garbsen werde sich an der Gebührenhöhe nicht viel ändern, heißt es von der Stadtverwaltung. Grundstückseigentümer, die aufgrund einer Sonderform ihres Grundstückes bisher in besonderem Maße bevorteilt waren, werden nach der neuen Regelung jedoch etwas mehr zahlen.

Weitergehende Informationen sowie ein Merkblatt stehen auf der städtischen Internetseite unter www.garbsen.de/straßenreinigung zur Verfügung.

