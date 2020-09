Berenbostel

Auf den Straßen in und um Garbsen ist ab sofort ein neuer Rettungswagen im Einsatz. Der gehört den Johannitern, die in der Stadt für Rettungsdienst verantwortlich sind. Wachenleiter André Rose ist sichtlich stolz auf das schicke neue Gefährt. Der Mercedes Sprinter hat 180.000 Euro gekostet und ist technisch mindestens eine Generation weiter als seine Vorgänger. „Damit sind wir von der Ausstattung her auf dem neusten Stand“, sagt Rose.

Woran macht er das genau fest? Zum Beispiel am Hublift, den Rose nahezu kinderleicht mit einem Finger über ein paar Knöpfe bedient. „Damit können wir auch schwere Patienten auf einem Stuhl sitzend in den Rettungswagen heben, ohne uns den Rücken kaputtzumachen“, sagt der Rettungswachenleiter. Denn eines haben die vergangenen Jahre gezeigt: „Die Kunden werden nicht schlanker.“

Wachenleiter André Rose erklärt den neuen Rettungswagen der Johanniter in Garbsen. Quelle: Gerko Naumann

Eine weitere Neuerung an dem neuen Rettungswagen ist die Automatikschaltung. „Wenn man den ganzen Tag und die ganze Nacht in dem Auto unterwegs ist, ist das schon eine Erleichterung, wenn man nicht mehr selbst schalten und ständig die Kupplung treten muss“, so Rose.

Blaulicht strahlt zu allen Seiten

Und was darf an einem Rettungswagen nicht fehlen, damit man ihn schon von Weitem sieht? Natürlich, das passende Blaulicht. Das gibt es bei dem neuen Modell erstmals in der kompletten Rundumausstattung. „Der neue Wagen hat deutlich mehr Lampen auf allen Seiten, das macht schon einen Unterschied aus“, sagt Rose.

Das neue Blaulicht ist auch bei Dunkelheit von allen Seiten zu sehen. Die gelben Lampen zeigen an, dass die Handbremse angezogen ist. Quelle: Gerko Naumann

Besonderen Komfort für alle Passagiere bietet zudem ein sogenanntes Luftfahrwerk. Das sorgt für eine bessere Federung, sagt Rose. „Das ist zum Beispiel wichtig für Patienten, die bei einem Unfall schwer verletzt worden sind und möglichst wenig bewegt werden dürfen.“ Eine Vakuummatratze ist für deren sicheren Transport ebenfalls an Bord.

Pastorin bringt einen Engel mit

Trotz der moderner Technik besinnen sich die Johanniter weiterhin auf ihre christlichen Wurzeln. Deshalb war bei einer Feierstunde auch die Ortsverbandspastorin Christa Hafermann dabei. Sie segnete das neue Fahrzeug und hatte den Sanitätern ein Geschenk mitgebracht – einen kleinen Schutzengel aus Ton. Der soll Glück bringen. „Ihr macht hier keinen Job, der so ist, wie jeder andere“, so die Pastorin. Selbst die modernste Technik helfe nichts, wenn es nicht Menschen gäbe, die anderen Hilfe leisten, wenn sie sie benötigen.

Pastorin Christa Hafermann (links) segnet den neuen Rettungswagen. Quelle: Gerko Naumann

Diesen lobenden Worten schloss sich Garbsens stellvertretender Bürgermeister Rüdiger Kauroff an. „Ich wünsche Ihnen, dass sie selbst von den Einsätzen immer unfallfrei zurückkehren“, sagte er. Das neue Fahrzeug wird – wenn dieser Wunsch in Erfüllung geht – etwa sechs Jahre lang im Einsatz sein.

Nach etwa drei Jahren oder maximal 200.000 Kilometern auf der Straße wird das Fahrgestell ausgetauscht, sagt Rose. Die Johanniter sind von ihrer Wache in Berenbostel aus zu durchschnittlich 11.500 Einsätzen pro Jahr unterwegs. In ihrer Fahrzeughalle sind drei Rettungswagen und ein Krankentransportwagen untergebracht.

Von Gerko Naumann