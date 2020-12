Berenbostel

Wenn es um Silvester geht, hat Anja Göldner die passenden Hilfsmittel parat: In ihrem Geschäft in der Osterriede verkauft sie alles für die große Party – vom Hut mit goldener Happy-New-Year-Krempe, Bleigießen und Glücksklee über Ballons in Champagnerform bis zum Tischfeuerwerk. Doch 2020 ist alles anders: Kein Feuerwerk und keine großen Veranstaltungen, auf denen man mit unzähligen Partygästen auf das neue Jahr anstößt. Stattdessen ist feiern im kleinen Kreis angesagt. Und Göldners Laden ist wegen des Lockdowns für die Kunden geschlossen.

Dennoch haben die Geschäftsführerin und ihre Mitarbeiter in diesen Tagen alle Hände voll zu tun. Wo sonst Kunden durch die Gänge laufen und Silvesterdekoration einkaufen, packen die Mitarbeiter nun Karton um Karton für den Onlineversand. Der Partystore hatte Glück im Unglück: Die Verluste im Feiertagsgeschäft, die der harte Lockdown seit Mitte Dezember verursacht hat, gleicht der Onlineshop wieder aus. „Das Internetgeschäft ist sonst zu Weihnachten nicht so gut gewesen“, sagt Göldner.

Mottopartys als Alternative

Anhand der Bestellungen erkennt sie: Diejenigen, die den Jahreswechsel gerne feiern, lassen sich die Feierlichkeit auch in diesem Jahr nicht nehmen und werden in den eigenen vier Wänden kreativ. „Wir haben viele Verkleidungen für Mottopartys verkauft“, erzählt Göldner. Schrill und bunt muss es sein, hauptsächlich im Stil der Siebziger- bis Neunzigerjahre. Bei der jüngeren Kundschaft sei eher das Motto „ Hollywood“ beliebt.

Ansonsten verließen sich die Kunden auf die altbewährte Silvesterdekoration, sagt Göldner. Und der eigene Tisch werde zur Partylocation. „Man kann es sich mit klassischen Sachen von früher schön machen – also Glückskeksen, Luftschlangen und Girlanden“, so die Party-Expertin.

Bei den Glückskeksen gebe es auch Neuerungen, sagt Göldner. Mittlerweile würden sich darin auch Witze oder herzliche Glückwünsche verbergen. Aber auch Wachsgießen – früher bekannt und hergestellt als Bleigießen – sei ein wiederbelebter Klassiker. Der absolute Renner im Onlineshop des Trendartikelmarktes sind aber Luftballons, die die neue Jahreszahl beziffern sowie ein Meter lange Wunderkerzen. „Die kann man im eigenen Garten aufstellen“, sagt Inhaberin Göldner.

Feiern im kleinen Kreis hat Vorteile

Dass es in diesem Jahr keine großen Silvesterpartys geben wird und der Jahreswechsel mit maximal fünf Personen aus höchstens zwei Haushalten gefeiert werden darf, ist für Göldner keinesfalls von Nachteil. „So können sich die Gastgeber um jeden Einzelnen kümmern. Das ist mit vielen Gästen gar nicht möglich.“

Im Onlineshop des Trendartikelmarkts Karton24 in Berenbostel werden hochprozentige Liköre als kleine "Böller" verkauft. Quelle: Ann-Christin Weber

Auf Alkohol werde in diesem Jahr anscheinend nicht verzichtet, beobachtet Göldner. Auf der Bestellliste vieler Kunden stünden kleine Liköre, die in ihrem Geschäft als Raketen verpackt werden. Hinzu kämen Trinkspiele, wie zum Beispiel ein Stapelspiel mit Miniaturstühlen oder das Angeln kleiner Boote aus einem Wasserbecken. Göldners Favorit sind Tischknaller, bei denen „Wahrheit oder Pflicht“-Fragen herauskatapultiert werden. „Da kommt dann auch Stimmung auf und man lernt sich vielleicht noch besser kennen“, sagt sie.

Fontänen und Feuerkreisel sind erlaubt

Groß diskutiert war im Vorfeld des Silvesterfests das Böllerverbot, das belebte Plätze, Straßen und Wege umfasst. Wo genau das Verbot gilt, legt jede Kommune selbst fest. Göldner betont, dass Ganzjahresfeuerwerk wie Fontänen oder Feuerkreisel aber weiterhin erlaubt seien. Gerade ein Tischfeuerwerk sei eine gute Alternative zur üblichen Feuerwerksrakete. „Man sollte sich einfach nicht unterkriegen lassen“, sagt sie. „Im kleinen Kreis lässt sich immerhin genauso schön feiern.“

