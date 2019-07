Havelse

Das neue Programm des Kulturhauses Kalle ist da. Ab sofort liegt es in gedruckter Form nicht nur im Kalle, sondern auch an vielen Auslagestellen in der Stadt aus.

Altes Glas, neu verarbeitet

Beim sogenannten Glasfusing werden bunte Glasstücke, Nuggets und Konfetti verschmolzen und damit zu neuen Unikaten verarbeitet. Die Möglichkeiten sind vielfältig und reichen vom Fensterbild bis hin zu Gartendekoration. Der Kurs beginnt am Donnerstag, 11. Juli, um 18 Uhr. Die Teilnahme kostet 10,50 Euro –hinzukommen 5 Euro Materialkosten.

In einem Glasmosaikkurs am Donnerstag, 18. Juli, von 18 bis 21 Uhr entstehen Lampen, Laternen, und Glasobjekte. Die Teilnahme kostet 14 Euro, das Material 5 Euro. Ein Töpferkurs wird am Sonnabend, 20. Juli, von 10 bis 14.30 Uhr angeboten. Die Teilnahme daran kostet 21 Euro.

Malen mit Acryl

Ebenfalls am Sonnabend, 20 Juli, gibt es von 10 bis 15.30 Uhr einen Acryl-Maltag. Die Teilnehmer können eigenständig arbeiten, werden aber auch persönlich begleitet, wenn es gewünscht ist. Beim Malen kommen unterschiedliche Materialien zum Einsatz. Die Kosten betragen 21 Euro plus 5 Euro Materialkosten.

An jedem ersten und letzten Donnerstag im Monat ist der Porzellanladen im Kalle geöffnet. Dort stehen von 17 bis 19.15 Uhr Rohlinge zur Verfügung, die bemalt und gestaltet werden können. Die Kursgebühr beträgt 10,50 Euro, die Rohlinge werden je nach Größe extra bezahlt.

Das komplette Programm ist auch im Internet auf www.musik-kunstschule-garbsen.de zu finden.

Info: Anmeldungen zu allen Kursen nimmt Andrea Roppelt unter Telefon (05137) 9822859 entgegen. Fragen beantwortet sie nach einer E-Mail an kulturhaus-kalle@garbsen.de.

Von Anke Lütjens