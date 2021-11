Garbsen

Kommt eine Impfpflicht für Menschen, die zum Beispiel in Kindertagesstätten und Altenheimen arbeiten? Die noch in der Findungsphase befindliche Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen im Bund denkt offenbar zumindest darüber nach. Wir haben bei möglicherweise Betroffenen in Garbsen nachgefragt – und bei denen gibt es durchaus Zuspruch für diese Idee.

Impfen zum Schutz der Kinder

„Ich persönlich finde eine Impfpflicht richtig und wichtig, außer wenn gesundheitliche Gründe dagegensprechen“, sagt etwa Elke Langrehr, Leiterin der Grundschule Havelse. Das sei der einzig erkennbare Weg, damit „der Spuk“ – also die Pandemie – in absehbarer Zeit ein Ende hat. Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen seien aus ihrer Sicht besonders in der Pflicht, weil ihre Schützlinge aufgrund ihres jungen Alters noch überhaupt nicht geimpft seien. Zudem könne „ungeimpftes Personal verstärkt zu weiteren Infektionsketten beitragen“, befürchtet Langrehr.

Trotz Maskenpflicht im Unterricht für Dritt- und Viertklässlern sowie Abstandsregeln seien Kinder und Lehrkräfte in Grundschulen also erkennbar besonders gefährdet. Das werde, so Langrehr, von der Politik immer noch zu oft übersehen. „Die Grundschulen müssten grundsätzlich wieder mehr ins Blickfeld rücken“, sagt die Schulleiterin. Die Kolleginnen und Kollegen, die sich ausdrücklich impfen lassen wollten, seien etwa zu spät an der Reihe gewesen.

Elke Langrehr leitet die Grundschule in Havelse. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Auch Knud Hendricks von der Arbeiterwohlfahrt (AWO) spricht sich grundsätzlich für eine Impfpflicht für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Der Verband betreibt sechs Kitas in Garbsen. „Aus Sicht des Arbeitgebers halte ich die Pläne für sinnvoll. Anders kommen wir nicht aus der Spirale heraus“, sagt Hendricks. Aus der Perspektive der Mitarbeitenden sei die Sache naturgemäß nicht ganz so eindeutig. „Aber auch hier gibt es nicht wenige, die es bevorzugen würden, wenn alle Kollegen geimpft wären“, sagt Hendricks.

Ängste und Verschwörungsmythen

Andere lassen sich aus völlig unterschiedlichen Gründen nach wie vor nicht impfen. „Es gibt Ängste und Bedenken, aber auch Gerüchte und Verschwörungsmythen, die sich hartnäckig halten“, berichtet der AWO-Mitarbeiter. In diesem Punkt unterscheiden sich Erzieherinnen und Erzieher eben nicht vom Durchschnitt der Gesellschaft, so Hendricks. Wie groß die Bereitschaft zum Impfen sein könnte, zeige das Beispiel Masern. „Ich bin für 1100 Menschen verantwortlich, von denen hat sich nur eine Person gegen die Masernimpfung entschieden, obwohl das potenziell den Job kosten könnte.“ Aus seiner Sicht seien beim Impfen außer den Erzieherinnen und Erziehern vor allem Menschen gefragt, die in der Altenpflege arbeiten – um diese besonders gefährdete Gruppe zu schützen.

Gegen Masern haben sich fast alle Mitarbeitende der AWO-Kitas in Garbsen impfen lassen – bei Corona zögern noch einige. Quelle: Gerko Naumann (Symbolbild)

Das sehen offenbar auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakoniestation im Stadtteil Auf der Horst offenbar auch so. 100 Prozent der mehr als 50 Personen – auch die, die in der Verwaltung tätig sind und somit nicht direkt auf Patientinnen und Patienten treffen – haben sich impfen lassen. „Und zwar völlig ohne vorherige Diskussion“, wie Pflegedienstleiter Detlef Meyer betont.

In den vergangenen Tagen seien darüber hinaus viele schon „geboostert“ worden, haben also eine Auffrischungsimpfung erhalten. „Eine Arztpraxis aus Berenbostel hat uns von sich aus das Angebot dazu gemacht“, berichtet Meyer. Eine Impfpflicht für Pflegende hält der Pflegedienstleiter grundsätzlich für sinnvoll – auch wenn sie im eigenen Haus kein Thema ist. „Ich halte das für eine Notwendigkeit.“

Im Pflegeheim Haus der Ruhe in Meyenfeld sind viele Bewohnerinnen und Bewohner schon Anfang 2021 erstmals geimpft worden. Quelle: Hahne Holding (Archiv)

Altenheim verschärft Maßnahmen für Ungeimpfte

Groß ist die Impfbereitschaft auch bei den Hahne-Residenzen. In den Altenheimen in Stöcken (Heidehaus) und Meyenfeld (Haus der Ruhe), seien „nahezu alle Bewohner und die allermeisten Mitarbeiter geimpft“, sagt Sprecher Manuel Opitz. Dafür haben die Verantwortlichen seit Beginn der Impfungen auch immer wieder geworben, um die Sicherheit und Freiheit zu erhöhen. „Wer sich nicht impfen lässt, gefährdet dies für sich selbst und andere“, sagt Opitz. Deshalb seien die hausinternen Hygienemaßnahmen aufgrund der steigenden Infektionszahlen auch „noch einmal verschärft worden“.

Von Gerko Naumann