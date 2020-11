Garbsen

Die Schulleiter in Garbsen tragen seit Monaten eine gewaltige Verantwortung. Sie müssen dafür sorgen, dass alle Corona-Regeln eingehalten werden, damit sich möglichst niemand mit dem Virus infiziert. Gleichzeitig gibt es gerade in den vergangenen Tagen immer mehr positive Tests von Jungen und Mädchen, die sich nicht in der Schule angesteckt haben müssen. Von der Landesregierung, die hauptsächlich aufs Tragen der Masken und aufs regelmäßige Lüften setzt, fühlen sich viele im Stich gelassen. Was wünschen sich die Schulleiter? Ein Überblick.

Erste Corona-Fälle an Grundschulen

Jetzt sind auch erstmals Corona-Fälle an zwei Grundschulen in Garbsen bekannt geworden. Einer davon ist ein Kind, das die Grundschule Havelse besucht. Obwohl sich „das Gesundheitsamt noch nicht positioniert hat“ und sie selbst keine Quarantäne verhängen darf, hat Schulleiterin Elke Langrehr reagiert. „Als Schutzmaßnahme habe ich die betroffene Klasse und sechs Lehrkräfte vorsorglich ins Lernen zu Hause beziehungsweise ins Homeoffice überstellen müssen“, sagt sie.

Anzeige

Lesen Sie auch: Mutter, Managerin und Lehrerin: „Ich bin am Limit“

Damit hat die Schulleiterin ein weiteres Problem: Wegen der fehlenden Lehrer sind auch weitere Klassen betroffen. Sie werden ebenfalls zu Hause unterrichtet – eine Herausforderung auch für die Eltern. Um weitere Infektionen in der Schule zu verhindern, spricht sich Langrehr für das Szenario B aus, also für weniger Schüler gleichzeitig vor Ort. „Abstand können wir nur in halben Klassen gewährleisten“, sagt die Schulleiterin. Aufgrund des gewonnen Platzes wären dann auch keine Masken im Unterricht nötig, was einige Eltern ohnehin kritisch sehen. Das sieht Maria Hillermann, Leiterin der Grundschule Osterwald, ähnlich: „Die halben Klassen würden vor allem dem Kollegium, aber auch vielen Kindern und Eltern ein sichereres Gefühl geben.“

"Abstand können wir allerdings nur in halben Klassen gewährleisten", sagt Elke Langrehr, Leiterin der Grundschule Havelse. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Die Grundschule Garbsen-Mitte hat bereits einen zweiten Corona-Fall. „Ein Kind ist schon wieder gesund“, sagt Schulleiterin Anja Hellwig. Derzeit sind eine Klasse und zwei Lehrerinnen in häuslicher Quarantäne. Die Schule arbeitet im Szenario B, viele der Schüler tragen bereits freiwillig im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung. Es sei durch die Halbierung der Klassen deutlich leichter, die Abstände im Klassenzimmer einhalten zu können, sagt Hellwig.

Sie nennt aber auch kritische Punkte, etwa die Mehrarbeit für das Kollegium und die zusätzliche Belastung für die Eltern, die das Homeschooling der Grundschüler organisieren müssten. „Zudem gilt es dann noch, eine Notbetreuung zu gewährleisten“, sagt sie. Dennoch bleibt Hellwig positiv: „Ich bin zuversichtlich, dass wir die Krise in den Wintermonaten getreu unserem Schulmotto Miteinander leben, lernen, wachsen gemeinsam meistern werden.“

An einigen Schulen sind Decken verteilt worden, damit sich die Schüler wärmen können, wenn gelüftet wird. Quelle: Linda Tonn

Mit aktuellen Corona-Fällen hat auch die Hauptschule Nikolaus Kopernikus im Stadtteil Auf der Horst zu tun. Drei Schüler aus den Jahrgängen neun und zehn sind nachweislich infiziert, berichtet die kommissarische Schulleiterin Anna Noack. Auch hier gilt deshalb Szenario B, allerdings in einer besonderen Form. „Alle Schüler kommen jeden Tag zu uns, einige vormittags, andere nachmittags“, berichtet Noack. Das sei Mehraufwand für die Lehrer, der sich jedoch lohne. „Die Kollegen und Schüler ziehen sehr gut mit“, lobt Noack.

Kritik am Kultusminister

Nicht zufrieden ist sie hingegen mit dem Krisenmanagement des niedersächsischen Kultusministers Grant Hendrik Tonne ( SPD). Vor allem das ständige Lüften während des Unterrichts sei für viele Beteiligte eine Zumutung. „Ich fühle mich danach oft wie ein Eiszapfen. Zum Glück hat unser Förderverein für alle Schüler Decken angeschafft“, berichtet Noack. Sie fordert vor allem eine Ausweitung der Kompetenzen der Schulleiter. „Die Politik sollte uns zutrauen, auf Verdachtsfälle selbst und verantwortungsbewusst zu reagieren.“

„Wir müssen den Winter jetzt durchstehen“: Schuldezernentin Monika Probst zitiert Bundeskanzlerin Angela Merkel. Quelle: Gerko Naumann

Das sagt Schuldezernentin Monika Probst Drei Schulen in Garbsen haben inzwischen auf das sogenannte Szenario B umgestellt. Das hat die Schul- und Sozialdezernentin Monika Probst bei der Sondersitzung des Rates am Montag mitgeteilt. Szenario B bedeutet: Es sind immer nur die Hälfte der Schüler gleichzeitig vor Ort, die übrigen erhalten Fernunterricht. Das gilt derzeit für die Hauptschule Nikolaus Kopernikus und die Oberschule Garbsen im Stadtteil Auf der Horst sowie für die IGS in Garbsen-Mitte. Auf Anfrage teilte zudem Anja Hellwig, Leiterin der Grundschule Garbsen-Mitte, mit, dass auch an ihrer Einrichtung seit dem 11. November das Szenario B gilt. Die Umstellung auf diese Form des Unterrichts könne nur vom Gesundheitsamt angeordnet werden, sagte Probst. Das geschehe, wenn die Inzidenzzahl (also die Zahl der Corona-Infizierten in einer Woche hochgerechnet auf 100.000 Einwohner) über 100 gestiegen ist und es nachgewiesene Fälle an den Schulen gibt. Das Lernen auf Distanz sei eine „riesige gesellschaftliche Herausforderung“, sagte Probst. Es gebe immer Jungen und Mädchen, die damit nicht so gut klarkommen. „Leider gibt es dafür derzeit keine Patentlösung. Wir müssen den Winter jetzt durchstehen“, sagt Probst, designierte Bürgermeisterkandidatin der CDU. Derweil ist die Zahl der Corona-Fälle in Garbsen insgesamt weiter gestiegen. Allein von Montag auf Dienstag von 143 auf 157, wie die Region Hannover mitteilt. Der Inzidenzwert in Garbsen liegt bei 153,3.

Die IGS Garbsen war eine der ersten Schulen, an denen Corona-Fälle bekannt geworden sind. Anfang September wurde dort der erste Fall gemeldet – bis jetzt seien fünf weitere Fälle aufgetreten, so Schulleiter Andreas Hadaschik. Bei den Lehrkräften sei noch niemand wegen einer Corona-Infektion ausgefallen. Für die kommenden 14 Tage arbeitet die Schule im Szenario B. „Das ist erheblich entspannter“, so Hadaschik.

Lesen Sie auch: Rat bewilligt mehr Geld für Reinigung der Schulen

Gesamtgesellschaftlich könne er verstehen, dass an einem Präsenzunterricht für alle Schüler festgehalten wird. „Wer aber die letzten Wochen in der Schule miterlebt hat, hat hier die große Angst bei vielen Schülern und Schülerinnen, Eltern und Lehrkräften gespürt, sich durch die Zusammenkunft so vieler Menschen und Haushalte über neun Stunden hinweg in der Schule mit dem Coronavirus zu infizieren“, sagt der Schulleiter. Im Szenario B gingen alle angstfreier in die Schule.

Das regelmäßige Lüften (hier zeigt IGS-Leiter Andreas Hadaschik, wie es geht) gehört zu den Vorgaben der Landesregierung. Quelle: Gerko Naumann

Auch die Schulleiterin der Oberschule Garbsen, Claudia Schreyer, sieht Vorteile darin, nur die Hälfte der Schüler im Klassenzimmer zu haben. An ihrer Schule sind bereits mehrere Corona-Fälle aufgetreten, Schreyer selbst befindet sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Sie finde es allerdings grundsätzlich wichtig, dass die Schüler täglich zur Schule kommen, sagt sie. Gerade weil an der Oberschule die Ausrüstung für das Homeschooling mangelhaft sei. 25 Tablets seien zwar geliefert worden, allerdings noch nicht eingerichtet. „Darüber hinaus müsste natürlich sichergestellt werden, dass alle Schülerinnen und Schüler zu Hause WLAN haben“, sagt Schreyer.

In Altgarbsen läuft noch alles glatt

Es gibt aber auch in Garbsen Schulen, die bislang vergleichsweise ungeschoren durch die Pandemie gekommen sind. Das berichtet beispielsweise Hilke Bertram, Rektorin der Grundschule Osterberg in Altgarbsen. „Unsere Schülerinnen und Schüler sind auf dem Schulweg überwiegend nicht auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Und die Kinder halten sich gut an die Maskenpflicht auf den Schulfluren“, sagt sie. Das führe bislang dazu, dass es noch keinen Corona-Fall gab und weiterhin alle Schüler gleichzeitig unterrichtet werden dürfen.

Lesen Sie auch

Von Gerko Naumann und Linda Tonn