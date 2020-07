Auf der Horst

Für die Schulabgänger aus Garbsen ist dieses Jahr alles anders. Große Feiern sind wegen der Corona-Epidemie nicht erlaubt. Trotzdem ist es der Hauptschule Nikolaus Kopernikus (HSNK) im Stadtteil Auf der Horst gelungen, eine „sehr würdevolle Verabschiedung“ für die 122 jungen Leute der Jahrgänge neun und zehn zu organisieren, findet die kommissarische Schulleiterin Giannoula Noack.

Zeugnisse gibt’s unter freiem Himmel

Die jeweiligen Klassenlehrer übergaben den Schülern im Stundentakt ihre Zeugnisse unter freiem Himmel. Einige der Neuntklässler werden die HSNK weiter besuchen – mit dem Ziel, einen Realschulabschluss zu erreichen, kündigte Noack an.

Genau das ist in diesem Jahr unter anderem Kerem Can Yilmaz gelungen. Mit einem Notendurchschnitt von 1,5 verlässt er die Schule als Bester seines Jahrgangs. „Eine hervorragende Leistung“, sagte Noack. Sie hob zudem die Abschlüsse von Ariin Rustem (1,7) und Mohamed Dawood (2,0) hervor. Beide kamen 2013 als Förderschüler mit dem Unterstützungsbedarf Lernen an die Einrichtung. „Mit sehr viel Fleiß haben beide den Realschulabschluss geschafft“, lobte die kommissarische Schulleiterin. Bei Rustem, der jetzt das Abitur anstrebt, ist es sogar der erweiterte Realschulabschluss.

