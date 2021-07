Auf der Horst

Das Mädchen- und Frauenzentrum in Garbsen möchte trotz Corona-Pandemie wieder mehr mit den Frauen in Kontakt kommen und hat bei der Gestaltung des Veranstaltungskalenders für das zweite Halbjahr darauf geachtet, auch Treffen in Präsenz anzubieten. „Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie wir trotz Abstand und Hygienemaßnahmen ein gutes Angebot auf die Beine stellen können“, so Leiterin Eva Katiofsky. Die lange Zeit des Lockdowns habe dazu geführt, dass Frauen die Eigeninitiative immer schwerer gefallen sei, die psychische Belastung zugenommen und sich Vereinsamung verstärkt habe.

So ist ein Programm entstanden, dass einerseits Angebote für draußen umfasst, aber auch Präsenzveranstaltungen für kleine Gruppen von bis zu sieben Teilnehmerinnen. An jedem ersten Mittwoch im Monat trifft sich eine neu entstandene Gruppe zu einem Spaziergang mit anschließender Einkehr. Am Montag, 2. August, geht es zum idyllischen Friedhof nach Stöcken.

Lesen Sie auch: Frauenzentrum berät auch während Corona-Krise telefonisch

Auch bewährte Angebote wie das Frauennetzwerk-Frühstück am ersten Sonnabend im Monat und das Frauencafé (ebenfalls sonnabends) haben wieder begonnen. Die Gruppen sind offen. Jede Frau, die Lust hat, kann daran teilnehmen. Zudem werden in den kommenden Wochen eine Reihe von Impulsvorträgen und Workshops zu verschiedenen Themen angeboten.

Kurs mit Farben statt Worten

Am Freitag, 3. September, beginnt das Angebot „Farben statt Worte“. An insgesamt drei Abenden besteht die Möglichkeit, der eigenen Lebensspur durch den Umgang mit Farbe, Pinsel, Stift, Spachtel oder Fingern zu folgen. Geleitet wird der Kurs von Evelyn Busch, Diplom-Sozialpädagogin und Kunsttherapeutin.

Zum Thema gesunder und erholsamer Schlaf informiert am Mittwoch, 8. September, Gabi Schneider, Heilpraktikerin für Psychotherapie und zertifizierte Transaktionsanalytikerin.

Info: Für die Veranstaltungen sind eine Anmeldung per E-Mail an info@frauenzentrum-garbsen.de oder telefonisch unter (05137) 12 22 21 notwendig. Das gesamte Programm gibt es auch im Internet unter www.frauenzentrum-garbsen.de sowie als Flyer an vielen öffentlichen Stellen.

Von Linda Tonn