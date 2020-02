Altgarbsen

Montag, 20. Januar, es ist ist kurz vor 10 Uhr. Alan Orant und André Priebe stehen in voller Schutzausrüstung der Feuerwehr im Garten eines Mehrfamilienhauses vor einer Wohnung in Altgarbsen. Aus der Öffnung, wo vor einer Explosion mal eine Balkontür gewesen sein muss, schlagen meterhohe Flammen und dichter, schwarzer Rauch. Die beiden Männer wissen: Sie werden gleich die ersten sein, die diese Wohnung betreten. Zu diesem Zeitpunkt wissen sie allerdings noch nicht, was sie im Inneren erwarten wird.

Einsatz nach Explosion in Altgarbsen

Orant und Priebe gehören zu den sogenannten Atemschutzgeräteträgern der Feuerwehr Garbsen. Das bedeutet: Mit feuerfester Kleidung, mit Luft befüllten Flaschen und daran angeschlossenen Masken ausgerüstet gehen sie dahin, woher jeder andere schnellstmöglich fliehen würde.

Alan Orant zeigt, wie ein Atemschutzgeräteträger mit voller Ausrüstung aussieht. Quelle: Gerko Naumann

Aber sie sind für solche Situationen ausgebildet und zögern keine Sekunde, als der Befehl des stellvertretenden Zugführers und Einsatzleiters Tim Schneider kommt. Über das ebenfalls stark verrauchte Treppenhaus tasten sich die Männer zur Wohnungstür vor. Doch auch die ist nicht mehr da. „Bei der Explosion ist sie aus dem Rahmen gedrückt worden und hat durch die Wucht sogar noch die Wohnungstür gegenüber aus den Angeln gerissen“, berichtet Priebe.

„Trotz Schutzkleidung war es extrem heiß“: So gefährlich ist der Einsatz der Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr . Quelle: Gerko Naumann

In der Wohnung selbst sind die Helfer dann wegen des dichten Rauches zunächst selbst ziemlich hilflos. „Trotz Schutzkleidung war es extrem heiß. Und ich habe meine Hand nicht mehr vor Augen gesehen“, schildert Orant seine Erinnerungen. Die Feuerwehrleute klammern sich deshalb fest aneinander, um sich nicht zu verlieren. Auf Knien kriechend bewegen sie sich Zentimeter für Zentimeter fort. Eine Wärmebildkamera ersetzt für einige Zeit ihre Augen. „ Alan hat mir auf dem Bildschirm gezeigt, wo die Flammen sind, in die Richtung habe ich dann mit dem Schlauch Wasser gespritzt, um zu löschen“, sagt Priebe.

Helfer finden toten Bewohner

Nach kurzer Zeit haben die Feuerwehrleute die Flammen im Griff. Und dann passiert das, was kein Retter erleben will: In der völlig zerstörten Wohnung finden sie den Bewohner, der das Feuer nicht überlebt hat. Über Details spricht Orant nicht. Nur so viel: Den Helfern war sofort klar, dass der Bewohner nicht mehr am Leben ist.

Offiziell feststellen wird das später ein Notarzt. Zu diesem Zeitpunkt ist die Arbeit der Atemschutzgeräteträger längst getan. Sie packen ihre Kleidung in Beutel, die in eine auf solche Verunreinigungen spezialisierte Reinigung gebracht wird. Sie bereiten ihre Geräte und Fahrzeuge für den nächsten Einsatz – und gehen dann zurück zu ihrer eigentlichen Arbeit. Denn: Alle Helfer der Feuerwehren in Garbsen sind ehrenamtlich im Einsatz. Sie üben in ihrer Freizeit und werden für die Einsätze von ihren Arbeitgebern freigestellt.

Quelle: Gerko Naumann

Und von diesen Einsätzen hatte die Feuerwehr Garbsen in ihrem Gebiet in Altgarbsen, Auf der Horst, Garbsen-Mitte und Havelse schon einige zu bewältigen. Das fing schon mit einer erwartbar unruhigen Silvesternacht an. Vor allem im Stadtteil Auf der Horst mussten die Helfer bis zum frühen Morgen etliche Brände löschen, die vermutlich durch Böller oder Raketen ausgelöst worden sind. Der erste wirklich große Einsatz folgte dann gleich am 2. Januar.

Alan Orant (von links), Kevin Kourdis, André Priebe, Roland Grundei und Tim Schneider in Feuerwehr-Uniform. Quelle: Gerko Naumann

Eine Herausforderung für Körper und Seele Wer Atemschutzgeräteträger bei der Feuerwehr werden will, muss vor allem körperlich fit sein. Allein das Tragen der Ausrüstung klingt nach Fitnesstraining: „Die Kameraden schleppen etwa 25 bis 30 Kilogramm am Körper – zusätzlich zur normalen Kleidung und notfalls zu Fuß bis in den 15. Stock“, sagt Roland Grundei, Atemschutzgerätewart der Feuerwehr Garbsen. Zu der Ausrüstung gehören natürlich zunächst die Atemluftflaschen und die Masken. „Damit sind wir etwa 30 Minuten lang völlig unabhängig von der verqualmten Luft um uns herum“, erklärt Grundei. Die Helfer haben aber auch schweres Werkzeug dabei, beispielsweise eine massive Axt. Damit öffnen sie im Notfall auch verschlossene Türen. Ein sogenannter Rauchschutzvorhang muss ebenfalls immer greifbar sein. „Damit können wir kurzfristig verhindern, dass sich Rauch weiter ausbreitet.“ Die Feuerwehrleute sind aber nicht nur körperlich gefordert, sondern häufig auch psychischen Belastungen ausgesetzt. Dafür ebenfalls vorzusorgen, ist ein wichtiges Thema für Garbsens Ortsbrandmeister Cremer. „Da hat zum Glück ein Umdenken eingesetzt“, sagt er. „Früher war das kein Thema und jeder musste selbst mit dem Geschehenen klarkommen.“ Heute sei es selbstverständlich, dass bei großen Einsätzen ein Notfallseelsorger vor Ort ist – als Ansprechpartner für die Ehrenamtlichen. Diese Maßnahme sei auch die Folge schlimmer Erfahrungen, sagt Cremer. Er verweist etwa auf den Einsatz bei einem Busbrand auf der A2 mit 20 Toten im Jahr 2008. Kurz zuvor, beim Orkan "Kyrill" Anfang des Jahres 2007 war zudem ein Helfer der Feuerwehr Garbsen sehr schwer verletzt worden. „Solche tragischen Ereignisse sind nicht einfach zu verarbeiten“, so Cremer. Deshalb gehören solche Szenarien mittlerweile zur Ausbildung der Atemschutzgeräteträger. Alle erfahrenen Kameraden achteten im Einsatz jedoch darauf, dass junge Kollegen behutsam an gefährliche Einsätze oder solche mit Verletzten und Toten herangeführt werden, betont Cremer. „Es dauert Jahre, bis man soweit ist.“

Am Saturnring (wieder Auf der Horst) stand die gesamte obere Etage eines Hauses in Flammen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht hinein. Bei dem Feuer wurden zwar keine Menschen verletzt, aber die Haustiere der Familie starben und das Gebäude wurde stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Auch bei diesem Einsatz warteten große Herausforderungen auf die Atemschutzgeräteträger, sagt Ortsbrandmeister Thomas Cremer, der an diesem Tag als Einsatzleiter vor Ort war.

Die Flasche und die Maske gehören zur Grundausstattung der Atemschutzgeräteträger. Quelle: Gerko Naumann

Ein Restrisiko bleibt

„Es hat im Obergeschoss gebrannt, da war viel Holz im Spiel“, sagt Cremer. Deshalb zogen die Helfer unter anderem einen Statiker zu Rate, bevor sie selbst ins Gebäude vordringen konnten. Ohnehin würde sich keiner seiner Leute jemals unnötig in Gefahr begeben, versichert Garbsens Ortsbrandmeister: „Der Eigenschutz geht immer vor. Wenn wir merken, dass es zu gefährlich wird, gehen wir auch wieder raus.“ Diese Vorsicht, die langjährige Ausbildung und die immer bessere Ausrüstung sorgten dafür, dass es relativ selten Unfälle und verletzte Feuerwehrleute gibt. Aber eines sei jedem seiner Kameraden bewusst: Ein gewisses Restrisiko bleibt.

Vor Ort: Redakteur Gerko Naumann, Autor dieses Textes, probiert die Atemschutz-Ausrüstung im Gerätehaus der Feuerwehr Garbsen aus. Quelle: Feuerwehr Garbsen

Von Gerko Naumann