Havelse

Worauf freut Ihr Euch im Jahr 2020 besonders? Diese Frage haben wir kurz vor dem Beginn der Weihnachtsferien Jungen und Mädchen der Grundschule Havelse gestellt. Das sind die Antworten der Kinder:

Pauline (9), Klasse 3b Quelle: Gerko Naumann

Pauline (9), Klasse 3b: „Ich wünsche mir vor allem gute Noten in der Schule. Aber nicht nur für mich, sondern auch für alle meine Freunde. Dafür muss ich üben, vor allem in Mathe.“

Marina (9), Klasse 4a Quelle: Gerko Naumann

Marina (9), Klasse 4a: „Gute Noten wünsche ich mir natürlich auch. Die sind vor allem für uns Viertklässler wichtig, weil wir im Sommer auf eine neue Schule wechseln. Ich möchte auf das JKG (Johannes-Kepler-Gymnasium) gehen.“

Klara (9), Klasse 4b Quelle: Gerko Naumann

Klara (9), Klasse 4b: „Ich gehe im Sommer auch zum JKG. Ich freue mich schon auf die Einschulung und auf die neuen Fächer – vor allem auf Chemie. Und natürlich auf die Ferien.“

Mattis (7), Klasse 2b Quelle: Gerko Naumann

Mattis (7), Klasse 2b: „Ich freue mich schon auf den Urlaub in Italien mit meiner Familie. Hoffentlich wird es nicht wieder so heiß. Und beim Fußball will ich mit meiner Mannschaft vom Garbsener SC den ersten Platz belegen.“

Maximilian (9), Klasse 4c Quelle: Gerko Naumann

Maximilian (9), Klasse 4c: „Ich wünsche mir, dass alle meine Freunde mit mir zusammen aufs JKG gehen. Und in den Ferien will ich wieder zu meinem Opa fahren, der hat einen Bauernhof.“

Emmy (9), Klasse 3a Quelle: Gerko Naumann

Emmy (9), Klasse 3a: „Ich hoffe, dass es im nächsten Jahr nicht mehr so viel Umweltverschmutzung auf der Welt gibt. Und ich wünsche mir, dass Menschen, die viel Geld haben, etwas davon für arme Kinder abgeben.“

Von Gerko Naumann