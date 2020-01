Garbsen

Was wünschen Sie sich für 2020? Diese Frage haben wir Poltikern aller in Garbsen im Rat vertretenen Fraktionen gestellt. Hier lesen Sie die Antworten:

Heinrich Dannenbrink (CDU). Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Heinrich Dannenbrink ( CDU): „Ich wünsche mir Gesundheit, Frieden, Gerechtigkeit und Wohlergehen für die Garbsener Bürgerinnen und Bürger und dass die Gesellschaft sich nicht spaltet. Und dass die überparteiliche Zusammenarbeit zum Wohle ganz Garbsens wieder funktionieren möge.“

Darius Pilarski (Grüne) Quelle: Sven Brauers (Archiv)

Darius Pilarski (Grüne): „Was ich mir wünsche? Ein gutes soziales Miteinander zwischen Jung und Alt, Arm und Reich, Einheimischen und Migranten, Christen und Anders-/Nichtgläubigen sowie Verwaltung und Politik. Außerdem sollte unser Handeln stets die Bewahrung der Schöpfung im Blick haben.“

Ullrich Jagstaidt (FDP) Quelle: privat

Ullrich Jagstaidt ( FDP): „Für 2020 wünsche ich mir, dass wir uns zum nächsten Jahresende an die Versprechen erinnern „Rücklagen für einen sozial verträglichen und zukunftsfähigen Haushalt“ zugesichert zu haben. Damit verbunden ist eine weitsichtige und stabile Politik für die Entwicklung in Garbsen erforderlich, bei der wir an den Grundsätzen festhalten „ein Haushalt ist zum Haushalten da!“.“

Karsten Vogel (SPD) Quelle: privat

Karsten Vogel ( SPD): „Ich wünsche mir für 2020 einen friedvolles Zusammenleben und wertschätzenden Umgang aller miteinander in Garbsen. Für die Politik erwarte ich eine allein sachbezogene Auseinandersetzung für gute Entscheidungen im Sinne der Stadt. Als wichtigstes Thema muss ein sichtbares Zeichen erreicht werden, dass es in Garbsen wieder bezahlbaren Wohnraum für alle gibt. Auch die Neue Mitte habe ich noch nicht abgeschrieben.“

Manfred Kammler (AfD) Quelle: privat

Manfred Kammler ( AfD): „Mir ist bewusst, das Politik kein Wunschkonzert ist. Dennoch hoffe ich, dass bei den künftigen Herausforderungen in Garbsen die Vernunft und die Verantwortung vor Ideologie und Parteipolitik stehen. Allen Bürgern wünsche ich für das neue Jahr Frieden und Gesundheit.“

Günther Petrak (Unabhängige) Quelle: privat

Günther Petrak (Unabhängige): „Ich wünsche mir ein kontinuierliches Weiterwachsen der Stadt Garbsen zum Wohle aller Bürger. Zudem eine harte, aber faire Diskussion um alle wichtigen Themen, wie etwa das Bad in Berenbostel, den Neubau der IGS sowie auch das Abarbeiten der Probleme an anderen Schulen, Ausbau und Sanierung der Straßen und Neubaugebiete, insbesondere Berenbostel-Ost. Eine gute Zusammenarbeit zwischen Bürgern, Stadtverwaltung und Rat sowie Gesundheit und viel Schaffenskraft für alle Mitbewohner unserer Stadt Garbsen wünsche ich mir ebenfalls.“

Von Gerko Naumann