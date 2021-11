Garbsen

Unbekannte haben mehrere Autos am vergangenen Wochenende in Garbsen beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Die Taten ereigneten sich in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in der Ortschaft Auf der Horst und in Havelse. So haben ein oder mehrere Unbekannte ein Fahrzeug beschädigt, der auf dem Kundenparkplatz einer Bäckerei in der Straße Am Hasenberg in Havelse stand. Das Ergebnis der offenbar mutwilligen gewaltsamen Einwirkung ist eine Delle in der Fahrertür.

Bei einem am Siriushof im Stadtteil Auf der Horst abgestellten Auto wurde der rechte Außenspiegel beschädigt. Die Polizei Garbsen leitete für beide Fälle Strafverfahren ein. Zeugenhinweise nimmt sie unter Telefon (05131) 7014515 entgegen.

Von Simon Polreich