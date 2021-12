Meyenfeld

Es ist nach dem Fliesenmosaik auf dem Kreisel das zweite Denkmal von Meyenfeldern für Meyenfelder: Im Kunstprojekt „Zeit-Sprung“ haben 29 Kreative an einer Zeitkapsel gearbeitet. Sie besteht aus 30 Sandsteinplatten mit Inschriften aus dieser Zeit, umgeben von einem versiegelten Metallgehäuse. Die Skulptur wird am Freitag, 14. Januar, am Regenrückhaltebecken an der Straße Vor der Grund aufgestellt. Die Uhrzeit steht noch nicht fest. Geöffnet werden soll die Skulptur mit den Botschaften in 100 Jahren.

„Junge und alte Leute, Alteingesessene und Neubürger – ganz unterschiedliche Menschen aus Meyenfeld und Umgebung haben bei dem Projekt mitgemacht“, sagt Ideengeberin Gabriele Rinkleff. Entwickelt hat die Künstlerin das Projekt mit dem Bildhauer Damjen Lajci und Angela Thimian-Milz von der Dorf AG.

Zur Galerie Zeit ist das große Thema beim Kunstprojekt „Zeit-Sprung“. Dabei haben Teilnehmer in Meyenfeld eine Zeitkapsel gestaltet mit Botschaften für Menschen in 100 Jahren.

„Nie wieder Krieg“ steht auf einer Platte, „Gott kennen, Menschen lieben, die Welt achten“, auf einer anderen. Und auf einer dritten „Auf zum Mars! Wer fliegt mit?“ Das große Thema des Projektes lautet Zeit. „Meyenfeld wird sich in den nächsten Jahrzehnten sehr verändern“, sagt Rinkleff. „Von einem ehemaligen Angerdorf zu einem urbanen Stadtteil von Garbsen.“

Künstlerbuch geht ans Stadtarchiv

Die Inschriften auf den 30 Steintafeln sollen das Heute dokumentieren. Zu den Bildhauerarbeiten der Beteiligten zählt unter anderem ein Ortsplan mit allen Gebäuden. Die Platten werden innen in das Metallgehäuse gehängt, das angefertigt wurde von den Gebrüdern Jacob aus Wunstorf. Die Inschrift der Platten zeigt nach Innen. Am Ende ist ein geschlossener Quader aus Metall zu sehen, zwei Meter lang und 75 Zentimeter hoch. Eine Holzplatte bildet oben den Abschluss, so dass das Denkmal auch als Sitzbank genutzt werden kann. Der Platz, an dem die Zeitkapsel die nächsten 100 Jahre überdauern soll, ist mit der Stadt Garbsen ausgewählt worden.

30 Sandsteinplatten werden zum Denkmal: Die Meyenfelder Künstlerin Gabriele Rinkleff hat das Projekt Zeit-Sprung initiiert, anlässlich des zehnjährigen Bestehens ihres Ateliers GRi. Quelle: Jutta Grätz

Gabriele Rinkleff hat den Workshop und die Entstehung der Zeitkapsel in einem Künstlerbuch festgehalten, das sie demnächst Stadtarchivar Sören Lindner überreichen wird. Rund 10.000 Euro stecken in dem Projekt. Unter den vielen Geldgebern finden sich unter anderen mehrere Kreditinstitute, eine Versicherung, der Freundeskreis Garbsen sowie einige private Spender.

Von Jutta Grätz