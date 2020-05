Altgarbsen

Hinter Dennis Böll und seiner Frau Diana liegen schwierige Wochen. Die Betreiber des Restaurants Kaminstube in Altgarbsen leiden – wie die meisten ihrer Kollegen – in der Corona-Krise unter erheblichen finanziellen Einbußen. Das kann Dennis Böll mit Zahlen belegen, die ihm trotz der bereits ausgezahlten staatlichen Soforthilfe von 9000 Euro Kopfzerbrechen bereiten. „In den ersten Wochen hatten wir einen Einbruch von 95 Prozent beim Umsatz im Vergleich zum Vorjahr“, sagt er.

Schnitzel-Bringdienst läuft schleppend an

Dass es nicht 100 Prozent waren, ist der Kreativität der Gastwirte aus Altgarbsen zu verdanken. Sie haben auf die Schnelle einen Schnitzel-Lieferdienst gegründet und Essen erstmals zu den Gästen gebracht. „Die Nachfrage lief aber eher schleppend an“, sagt Böll. Der setzt zu dieser Jahreszeit normalerweise auf ein Spargelbüfett – und hier wird die Auswirkung der Pandemie auf die Gastronomen noch anschaulicher. „Im Vorjahr habe ich meinem Landwirt zu diesem Zeitpunkt etwa eine Tonne Spargel abgenommen“, sagt Böll. „In diesem Jahr waren es nur etwa 80 Kilogramm.“

So sieht es im Restaurant Kaminstube in Altgarbsen mit Abstand zwischen den Tischen aus. Quelle: Gerko Naumann

„Aufgeben? Nein.“

Die Frage, ob er aufgrund der Verluste überlegt habe, das Restaurant endgültig zu schließen, wehrt Böll fast schon empört ab. „Aufgeben? Nein, darüber haben wir nicht mal nachgedacht“, sagt er entschlossen – und seine Frau nickt zustimmend. Nachvollziehbar, denn die Familie hat viel Geld und Herzblut in den Betrieb in dem historischen Gebäude an der Berenbosteler Straße investiert.

Dennis Böll arbeitete seit dem Abschluss seiner Ausbildung zum Koch 1999 zunächst als Angestellter in der Kaminstube. 2008 übernahm er das Restaurant von seiner damaligen Chefin und führt es seitdem selbst als Familienbetrieb weiter.

Abstand zwischen den Tischen mit Zollstock abgemessen

Der hat wegen der Corona-Pandemie die größte Krise seiner langen Geschichte erlebt, sagt Böll. Umso glücklicher sei er nun darüber, dass Mitte Mai die ersten Lockerungen für Gastronomen verkündet und umgesetzt worden sind – und dass damit überhaupt wieder Gäste ins Restaurant kommen dürfen.

Das ständige Desinfizieren der Hände und Tische sowie das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes werden von vielen eher als lästig empfunden, hat Böll beobachtet. „Aber wir achten trotzdem sehr genau darauf, dass sich jeder an alle Regeln hält“, sagt er. Und seine Frau ergänzt: „Wir verzichten sogar auf die Umarmungen mit unseren jahrelangen Stammgästen.“ Den nötigen Abstand zwischen den Tischen hat der gelernte Koch penibel mit einem Zollstock abgemessen, um ja keine Fehler zu begehen. Schließlich wolle er nicht so einen Fall wie kürzlich in Leer provozieren, sagt Böll.

Fall in Leer ist mahnendes Beispiel

Gemeint ist ein Treffen in einem Restaurant in der ostfriesischen Stadt, bei der sich offenbar sieben Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben. Das könne so in der Kaminstube nicht passieren, betont Diana Böll. „Wir kämen momentan nicht auf die Idee, größere Feiern in unserem Haus anzunehmen“, sagt sie. Die Gefahr einer Ausbreitung des Virus sei viel zu groß. Außerdem würde eine Strafe wegen des Verstoßes gegen die geltende Verordnung die zu erwartenden Umsätze deutlich übersteigen. „Solche Fälle zeigen aber auch, wie stark die Verzweiflung mancher Kollegen sein muss“, sagt die Gastwirtin.

Auch deshalb hofft ihr Mann Dennis darauf, dass die Landesregierung Anfang Juni weitere Lockerungen für seine Branche verkündet. Wichtig ist ihm dabei vor allem ein Punkt: „Die Kontaktsperre muss endlich gelockert werden.“ Gemeint ist: Es sollen wieder Menschen aus mehr als zwei Haushalten gemeinsam ins Restaurant gehen dürfen. „Bislang dürfen nicht mal Eltern mit zwei erwachsenen Kindern an einem Tisch sitzen, wenn diese nicht mehr zu Hause wohnen“, sagt Böll. Das halte viele Menschen davon ab, gemeinsam essen zu gehen.

Im Garten der Kaminstube hat Gastwirt Dennis Böll Tische aufgestellt. Quelle: Gerko Naumann

Bis es soweit ist, bleibt der Familie nicht nur die Hoffnung auf bessere Zeiten. Dennis Böll hat den Kochlöffel für einige Stunden gegen die Schaufel getauscht und einige Büsche im Garten des Restaurants beseitigt. „Jetzt haben wir dort mehr Platz, um die Tische mit ausreichend Abstand aufzustellen“, sagt er. Mitgeholfen hat dabei sein fünfjähriger Sohn Mathis. Dessen Betreuung müssen die Gastwirte derzeit auch übernehmen, weil der Kindergarten noch geschlossen ist. Vor allem für ihn behält Böll seinen Optimismus. „Es wird schon besser werden“, sagt Dennis Böll. „Die Frage ist nur: Wann?“

Von Gerko Naumann