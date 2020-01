Interview

xxx

Es ist Januar, sonnig – und 11 Grad. Viele Menschen freut das, aber wie sieht es bei Tieren und Pflanzen aus?

Der Klimawandel zeigt sich direkt vor unserer Haustür, auch in Garbsen. Die Winter werden spürbar kürzer. Das kann das ganze Ökosystem aus dem Gleichgewicht bringen.

Was beobachten Sie genau?

Die sogenannten Kurzstreckenzieher (Mittelmeerraum), etwa Rotkehlchen und Stare, die bislang in den kälteren Monaten nach Spanien und Afrika geflogen sind, bleiben teilweise hier und sichern sich ihre Quartiere dann früher als die Langstreckenzieher. Meisen und Spatzen beginnen früher mit ihrer Brut.

Das heißt, es gibt derzeit mehr Vögel in Garbsen?

Nein, nicht unbedingt. Weil auch im Norden Europas die Temperaturen steigen, machen sich die Bergfinken von dort aus nicht mehr in den Massen auf den Weg nach Deutschland. Sie bleiben dort. In kälteren Wintern habe ich sie immer in Scharen gesehen und ihr Gezwitscher gehört, das ist in diesem Jahr ausgeblieben.

Ich habe bei der Aktion „Stunde der Wintervögel“, für die ich die Vögel gezählt habe, auch bemerkt, dass viel weniger Vögel zu den Futterplätzen kommen. Die finden ihr Futter derzeit auch woanders.

Viele Tiere machen ja auch einen Winterschlaf.

Mir wurden schon mehrfach aus dem Winterschlaf erwachte Igel gemeldet. Das ist nicht ganz unproblematisch, weil die Tiere derzeit noch keine Nahrung finden können. Wenn die Igel weniger als 400 Gramm wiegen, sollte man ihnen Nahrung, wie Katzenfutter oder Obst geben. Wenn sie allerdings schwerer sind, ist es wichtig, sie wieder frei zu lassen.

Warum?

Igel kehren – sollte es doch noch über einen langen Zeitraum frieren – in ihre Winterquartiere zurück. Sie erwachen auch manchmal nur für wenige Tage aus ihrem Winterschlaf.

Wie sieht es bei den Pflanzen aus?

Da hinterlassen die milden Temperaturen auch schon ihre Spuren – auch in meinem Garten in Altgarbsen. Die Schneeglöckchen kommen durch und auch der gelbe Jasmin blüht viel kräftiger als bei kälteren Temperaturen. Wenn die Pflanzen, Bäume und Sträucher jetzt schon Knospen treiben, kann das gefährlich werden. Denn so sind sie anfälliger für Frostschäden. Der milde Januar bringt einiges durcheinander.

Rückt alles weiter nach vorn im Jahr?

Das kann man so pauschal nicht sagen. Aber die Amphibienwanderung, die eigentlich erst im Februar oder März beginnt, könnte auch früher starten. Und wenn die Tiere viel früher losziehen, kann es sein, dass wir unsere Schutzzäune noch gar nicht aufgestellt haben. Da muss ich bei den Nabu-Mitgliedern trommeln.

Wie finden Sie denn diesen verfrühten Frühling?

Ich mag das schöne Wetter, von mir aus kann es so bleiben. Die Natur ist schon sehr weit, von daher wäre es gut, wenn es keinen Wintereinbruch mehr gäbe.

Lesen Sie auch

Von Linda Tonn