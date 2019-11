Frielingen

Das Schicksal eines an der B 6 entlaufenen und später erschossenen Schafs bewegt viele unserer Leser. Auf der Facebook-Seite der HAZ Garbsen diskutieren sie vor allem darüber, warum das Tier bei dem Polizeieinsatz am Dienstagmorgen sterben musste. „Erschießen ist immer alles, was denen einfällt! Ein Schaf kann man nun wirklich einfangen!“, schreibt eine Leserin. Und eine andere stimmt ihr zu: „Da war der Bock schlauer als seine Verfolger, und dafür hat er sich eine Kugel eingefangen. Echt traurig.“

Bock lässt sich nicht einfangen

Die Polizei in Neustadt, deren Beamte maßgeblich an dem Einsatz beteiligt waren, bewertet die Lage hingegen anders. Es sei zwischen den Autos schlicht nicht möglich gewesen, das Tier einzufangen, sagt Alexander Benne, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes. „Sonst hätten die Kollegen es getan.“ Weil der schnelle Bock in seiner Panik aber immer wieder entwischte, beauftragte die Polizei einen Jäger. Der erschoss das Tier. „Wir mussten die Gefahr für die Verkehrsteilnehmer abschließend beseitigen“, betont Benne.

Von Gerko Naumann