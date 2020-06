Garbsen

Langsam verbessert sich die Lage für Eltern und Kinder in Garbsen wieder. Die Betreuung in den Kindergärten und der Unterricht in den Schulen werden nach und nach wieder aufgenommen und ausgeweitet, berichtet Sozialdezernentin Monika Probst. Sie ist selbst Mutter und versucht gar nicht erst, die Situation schönzureden: „Es wird noch ein langer Weg bis zur Normalität. Aber es geht Schritt für Schritt voran.“

Diese Aussage kann Probst bezüglich der Betreuung in den Kindergärten mit Zahlen belegen. Zu Beginn der Corona-Krise waren es gerade mal 66 Kinder aus Garbsen, die in der Notbetreuung untergekommen sind. Mitte Mai besuchten schon wieder 287 Jungen und Mädchen regelmäßig einen Kindergarten. Aktuell sind es 964. „Damit wird fast die Hälfte aller Kindergartenkinder wieder betreut“, sagt Probst. Ab Montag (22. Juni) beginnt dann der sogenannte eingeschränkte Regelbetrieb der Kindergärten. Und nach den Sommerferien soll wieder die Betreuung aller Kinder gewährleistet sein, kündigt Probst an.

Die letzten Schüler kehren zurück

Noch ein Stück weiter sind die Schulen. In dieser Woche kehrten mit den Jahrgängen fünf und sechs die letzten Klassen zurück. Das bedeutet aber nicht, dass jeder Schüler jeden Tag unterrichtet wird, räumt Probst ein. Um ausreichend Abstand in den Räumen zu gewährleisten, werden einige Klassen geteilt und abwechselnd im Wochenrhythmus unterrichtet. „Eine hundertprozentige Verlässlichkeit kann es derzeit für die Eltern nicht geben. Das muss man irgendwie aushalten“, sagt Probst. Es sei eine ständige Abwägung zwischen dem Infektionsschutz und der Entlastung der Eltern nötig.

Sowohl in den Kitas als auch in den Schulen gelten neue Corona-Regeln. So bleiben die Kindergartenkinder immer in den gleichen Gruppen – auch wenn das Konzept der Einrichtung eigentlich etwas anderes vorsieht. Im Gegensatz zu den Schülern müssen sie jedoch keinen Mindestabstand halten, sagt Probst. Schüler und Lehrer müssen sich auch weiterhin darauf einstellen, zumindest teilweise auf sogenanntes Homeschooling auszuweichen, also das Lernen zu Hause. „Das erfordert viel Organisation der Lehrer und viel Disziplin der Schüler“, weiß Probst. Um zumindest alle mit der nötigen Technik auszustatten, habe die Stadt unter anderem 219 Tablets und 91 Laptops angeschafft.

Von Gerko Naumann