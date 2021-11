Garbsen

Voraussichtlich noch bis ins Frühjahr werden sich die Probebohrungen in Garbsen im Zusammenhang mit der Südlink-Trasse hinziehen. Ursprünglich war geplant, dass die im Juni begonnenen Bodenuntersuchungen zum jetzigen Zeitpunkt abgeschlossen sein sollen. Doch das von Netzbetreiber Tennet beauftragte Unternehmen kann seine Maschinen noch nicht abziehen. Das sei nicht ungewöhnlich, heißt es vonseiten des Netzbetreibers. Die Gründe sind jedoch vielfältig.

„Wir haben jetzt etwa ein Drittel der geplanten Bohrungen geschafft“, sagt Thomas Wagner, Bürgerreferent von Südlink. Wie zügig die Arbeiten tatsächlich vorangehen, zeige sich häufig erst in ihrem Verlauf. „Es gab einige technisch anspruchsvolle Querungen wie beispielsweise im Bereich der Leine, am Golfplatz oder auch an der Autobahn.“ Diese Bohrungen hätten sehr viel mehr Zeit beansprucht, seien jetzt aber abgeschlossen. Wagner ist zuversichtlich, dass die noch ausstehenden Bodenuntersuchungen im Frühjahr beendet sein werden.

Größtmögliche Rücksicht

„Wir nehmen größtmögliche Rücksicht auf die Belange von Eigentümern und Bewirtschaftern der Grundstücke, auf denen wir bohren“, sagt Wagner. Wenn also beispielsweise ein Landwirt darum gebeten habe, mit der Bodenuntersuchung bis nach der Ernte zu warten, sei der geplante Einsatztermin wenn möglich verschoben worden. Ein weiterer Grund für Verzögerungen ist die Möglichkeit, Alternativvorschläge für den endgültigen Trassenverlauf zu machen. „Das sind kleinräumige Optimierungen innerhalb des festgelegten, ein Kilometer breiten Korridors, die wir gegebenenfalls prüfen“, erläutert der Bürgerreferent.

Auch auf dem Golfplatz am Blauen See in Garbsen hat eine von Tennet beauftragte Firma Probebohrungen für die geplante Südlink-Trasse vorgenommen. Quelle: Tennet

„Das Verfahren ist hier nach wie vor offen“, so Wagner. „Wenn wir einen Konsens bekommen, zieht das natürlich weitere Untersuchungen nach sich.“ Länger als geplant hat auch die Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde gedauert. „Dabei ging es um den Schutz zahlreicher Arten wie beispielsweise Hamster und Fledermaus während der Bohrungen“, sagt Wagner. Auch die Stadt Garbsen hat im Zusammenhang mit dem geplanten Neubaugebiet in Horst Alternativvorschläge eingebracht.

Stadt schlägt größeren Abstand vor

„Wir haben da ein Auge drauf und verfolgen das laufende Planfeststellungsverfahren im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger“, sagt Stadtsprecher Benjamin Irvin. So habe die Stadt beispielsweise eine noch größere Entfernung der im Boden verlegten Stromkabel zum Siedlungsbereich des Neubaugebiets Im Stühe (Horst) vorgeschlagen, der nun geprüft werde. Eine weitere Eingabe ziele darauf ab, die Eingriffe in den sogenannten Immissionsschutzwald so gering wie möglich zu halten, so Irvin weiter.

Auch wenn sich der Abschluss nun verzögert, ist Bürgerreferent Wagner zufrieden. „Es gab keine Schwierigkeiten, beispielsweise hinsichtlich Betretungsverboten“, sagt er. Die bisher genommenen Bodenproben würden zurzeit in einem Labor in München unter anderem auf ihre Leitfähigkeit und Zusammensetzung untersucht. Die Südlink-Trasse wird Stück für Stück Realität – für die beiden Bürgerinitiativen gegen das Bauvorhaben offenbar so konkret, dass sie ihr Engagement beendet und die Initiativen aufgelöst haben.

Von Gert Deppe