Der erste Weißstorch ist in Garbsen gelandet – trotz des heftigen Wintereinbruchs. Unsere Leserin Dagmar Walter hat den Zugvogel am Dienstag bei einer Langlaufrunde durch Meyenfeld entdeckt – und zwar im Nest an der Schützenstraße.

„Der Storch ist bereits am 4. Februar in Meyenfeld angekommen“, berichtet Reinhard Löhmer, Beauftragter für den Weißstorch in der Region Hannover. „Und es nicht der Erste in der Region.“ Bereits am 19. Januar sei im Wunstorfer Stadtteil Idensen ein Storch gesichtet worden, so der Experte.

„Tiefe Temperaturen sind kein Problem für Störche“

Sorgen, dass die Tiere erfrieren oder keine Nahrung finden, seien unbegründet, so Löhmer. „Die tiefen Temperaturen sind kein Problem für Störche“, sagt er. Schwierig sei bei hohem Schnee und zugefrorenen Gewässern zwar die Nahrungssuche. „Störche können aber bis zu zwei Wochen ohne Nahrung und Wasser auskommen“, berichtet Löhmer. „Irgendetwas finden sie immer“. Zudem seien ja bald mildere Temperaturen angesagt – oder der Vogel fliege eben ein paar Hundert Kilometer südlicher.

Störche haben innere Uhr

Der Meyenfelder Storch gehört offenbar zu den sogenannte Westziehern, den Vögeln, die ihr Winterquartier in Spanien wählen. Die Ostzieher, die bis in den Süden des Sudan in Afrika fliegen, werden erst Ende März zurückerwartet. „Alle Störche haben eine Art innere Uhr, vor allem für die Brutzeit“, sagt Löhmer. „Das nennt man Zugunruhe. Und sie wissen ganz genau, wann es wieder losgeht in Richtung Heimat.“

