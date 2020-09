Berenbostel

Diebe haben in der Nacht zu Donnerstag in Berenbostel Autoteile im Wert von rund 10.000 Euro gestohlen. Nach Angaben der Polizei gelangten sie ungehindert auf das Gelände einer Werkstatt an der Dieselstraße. Dort bauten sie sämtliche Felgen sowie die vorderen Bremsen eines Audi Quattro ab. Zudem entwendeten sie die Radkappen eines Mercedes.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Die Polizei geht davon aus, dass sich die Tat zwischen Mittwochabend, 23 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7.30 Uhr, abgespielt hat. Die Ermittler bittet Zeugen um Mithilfe. Diese melden sich in der Wache in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515.

Von Gerko Naumann