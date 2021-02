Altgarbsen

Nach einem Einbruch beim Golfclub am Blauen See in Garbsen bittet die Polizei um Hinweise. Ihren Angaben zufolge waren bereits in der Nacht von Sonntag, 7., auf Montag, 8. Februar, Diebe in den Lagerraum eingedrungen und hatten diverse Golfausrüstungen mitgenommen. Ein 70-jähriger Angestellter hatte den Diebstahl bemerkt und der Polizei gemeldet. Der Schaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Aufgrund der großen Menge an Diebesgut geht die Polizei davon aus, dass die Täter mit einem größeren Fahrzeug vor Ort waren.

Sie bittet um Hinweise zu der Tat. Zeugen können sich unter Telefon (0 51 31) 7 01 45 15 melden. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall.

Von Linda Tonn