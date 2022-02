Stelingen

Kriminelle haben in Stelingen zwei Fahrräder im Wert von rund 6000 Euro erbeutet. Die Täter brachen in der Nacht zu Freitag, 11. Februar, die Garage eines Mehrfamilienhauses an der Leinestraße auf, teilt die Polizei in Garbsen mit.

Sie stahlen ein Lastenrad und ein Rennrad. Letzteres hat die Polizei mittlerweile sichergestellt. Gesucht wird noch das Lastenrad, welches rund 3000 Euro wert ist. Hinweise von Zeugen zu dem Garagenaufbruch nimmt die Polizei in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515 entgegen.

Von Gerko Naumann