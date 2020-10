Garbsen-Mitte

Unbekannte haben am Freitag in Garbsen-Mitte ein Auto aufgebrochen. Der Opel war an der Kleingartenanlage Moorgrund geparkt. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und nahmen eine Handtasche mit. Die Tatzeit gibt die Polizei zwischen 16.30 und 20 Uhr an. Die Ermittler schätzen den Schaden auf 300 Euro und suchen Zeugen. Die melden sich in der Wache in Garbsen unter Telefon (05131) 7014510.

Von Gerko Naumann