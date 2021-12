Berenbostel

Diebe haben in der Nacht zu Sonnabend eine Garage an der Osterwalder Straße ausgeräumt. Dabei erbeuteten sie unter anderem ein Schlauchboot, Möbel und eine hochwertige Anglerausrüstung, teilt die Polizei in Garbsen mit. Die Garage gehört einem 73-Jährigen, sie war elektronisch gesichert. Eine benachbarte Fahrradgarage wurde ebenfalls aufgebrochen. Ob dort etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Den Wert der Beute schätzen die Beamten bislang auf rund 1600 Euro. Die Ermittler bitten Zeugen um Hinweise. Die melden sich in der Wache in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515.

Von Gerko Naumann