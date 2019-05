Havelse

Diebe haben in der Nacht zu Donnerstag fünf Koi-Karpfen aus einem Gartenteich in Havelse gestohlen. Die Tat spielte sich nach Angaben der Polizei an der Straße Im Spitzen Ort ab. Die Fische haben einen Wert von rund 7000 Euro. Hinweise auf die Diebe nehmen die Beamten der Polizeiinspektion in Garbsen entgegen. Sie sind unter Telefon (05131) 7014515 erreichbar.

Von Gerko Naumann