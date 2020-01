Garbsen

Langeweile in den Zeugnisferien? Nicht für Kinder und Jugendliche in Garbsen, denn die städtische Jugendarbeit organisiert für die kurzen Ferien am Montag und Dienstag, 3. und 4. Februar, abwechslungsreiche Aktionen. Die Angebote richten sich an Jungen und Mädchen im Alter von acht bis 15 Jahren. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Marmelade zubereiten, basteln und kochen steht am Montag, 3. Februar, 10 bis 16.30 Uhr, im Haus der Jugend in Berenbostel, Dorfstraße 28 auf dem Programm. Am Nachmittag erwartet die Teilnehmer Bewegung, Spiel und Spaß in der Sporthalle der Ratsschule.

Im Phaeno Naturwissenschaft entdecken

Für Dienstag, 4. Februar, 9 bis 18 Uhr, bietet die Jugendarbeit einen Ausflug ins Experimentiermuseum Phaeno in Wolfsburg an. Dort können die Jungen und Mädchen naturwissenschaftliche Phänomene entdecken.

Die Teilnahme kostet für beide Tage insgesamt 20 Euro und beinhaltet ein Mittagessen am ersten Tag. Anmeldungen werden montags bis freitags ab 13 Uhr entgegengenommen und zwar unter Telefon (05131) 463883 und per E-Mail an hdj.berenbostel@web.de. Weitere Termine sind im Internet zu finden auf www.gogarbsen.de.

„So schmeckt die Welt“ im Freizeitheim

„So schmeckt die Welt“ heißt das interkulturelle Kochprojekt am Dienstag, 4. Februar, das sich an Kinder ab acht Jahren richtet. Antje Stiller vom Marspoint, Heike Voskamp von der Willehadi-Kirchengemeinde und Christine Trapphagen-Deneche vom Freizeitheim bereiten mit den Teilnehmern von 11 bis 15 Uhr und im Freizeitheim Planetenring 38-42 libanesische, türkische und deutsche Gerichte zu.

Teilnehmer zahlen 3 Euro. Anmeldungen sind per E-Mail an freizeitheimgarbsen@gmx.de möglich. Weitere Informationen gibt es montags bis freitags ab 13 Uhr im Freizeitheim Planetenring unter Telefon (05131) 707721 Uhr.

Von Jutta Grätz